Ce sfaturi importante a primit Simona Halep de la Justine Henin, idolul copilăriei

Simona Halep a avut parte din izolare de o discuție interesantă în cadrul vodcastului Eurosport, Tennis Legends. Campioana de la Wimbledon a dialogat cu Mats Wilander și Boris Becker, dar și alături de idolul copilăriei - Justine Henin. Campioana din Belgia i-a oferit Simonei sfaturi importante pe care să le pună în practică odată cu revenirea pe teren.







Printre alte subiecte de discuție, Simona i-a precizat belgiencei ce a încercat mereu să copieze din jocul acesteia, în timp ce Justine i-a oferit sportivei noastre sfaturi importante.





Iată cele mai importante momente ale discuției și îndemnul clar al lui Justine pentru Simona: Urcă mai des la fileu!



Simona Halep: Este o mare plăcere pentru că vorbesc cu idolul meu. Când creșteam, încercam să o copiez, trebuie să recunosc. Este o discuție plăcută și mă bucur că m-am alăturat vouă.



Mats Wilander: Spui "copiat". Ce anume din jocul lui Justine te atrăgea pe tine, Simona, când erai tânără?



Simona Halep: Ei bine, totul. În primul rând, suntem de aceeași înălțime și am simțit: "Am o șansă să reușesc!". Și lovitura de backhand, chiar dacă nu o execut cu o singură mână...îți iubesc backhand-ul, Justine. Și chiar am copiat și mișcările, pentru că mereu a avut picioare puternice. Și juca foarte aproape de linia din spate. Am încercat să copiez și asta...nu e perfect, pentru că uneori rămân prea departe. Dar mi-a rămas în minte și știam că e cel mai bun lucru pe care pot să îl fac pentru că nu sunt foarte înaltă.

Justine Henin: Încă mai poți îmbunătăți acest capitol (n.r. să nu mai stea atât de departe de linia de fund).



Simona Halep: Exact! Lucrez la asta.



Justine Henin: Poți să te apropii mai mult de linie, sunt sigură de asta!



Simona Halep: Și la fileu, nu? Toată lumea îmi spune.



Justine Henin: Da, desigur, urcă și la fileu.



Simona Halep: Am o tensiune în brațe când sunt aproape de fileu.





Fost lider mondial, Justine Henin a cucerit în carieră 7 titluri de Grand Slam: Australian Open (2004), Roland Garros (2003, 2005, 2006, 2007) și US Open (2003, 2007).







A mai disputat și două finale la Wimbledon (2001, 2006), ambele pierdute.