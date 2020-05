VIDEO Novak Djokovic, de la cina cu Maria Sharapova și până la mahmureala de la un meci de Cupa Davis

​Novak Djokovic și Maria Sharapova au depănat amintiri într-o întâlnire live pe Instagram, cei doi povestind cum sârbul a invitat-o la cină pe rusoaică în urmă cu mai mulți ani. De asemenea, liderul mondial i-a mărturisit Mashei cât de greu i-a fost să joace la un moment dat după o noapte stropită din plin cu alcool.



Djokovic, mahmur pe teren

Cunoscut drept unul dintre sportivii care nu au tangențe cu consumul de alcool, Djokovic i-a povestit Mariei Sharapova cum a intrat mahmur pe teren la un moment dat la un meci de Cupa Davis.







Venit la scurt timp după ce câștigase primul său titlu de la Wimbledon (în 2011), meciul de Cupa Davis dintre Suedia și Serbia l-a prins pe liderul mondial într-un moment de euforie după ce se impusese pe iarba londoneză.



Iată ce-și aduce aminte Nole despre acel moment.







"Era un meci de Cupa Davis, jucat în Suedia, la puțin timp după ce câștigasem primul meu titlu de la Wimbledon. Nu am crezut că voi juca în acel weekend. Conduceam cu 2-0 după primele meciuri de vineri, așa că am petrecut destul de mult în acea noapte. Sâmbătă, spre surprinderea mea, am intrat pe teren. Să spunem doar atât: nu vedeam chiar perfect mingea" - Novak Djokovic, în discuția cu Maria Sharapova.







Djokovic și Nenad Zimonjic au pierdut acea confruntare de dublu cu Simon Aspelin și Robert Lindstedt, dar totuși Serbia s-a impus fără emoții contra Suediei.



Cină cu Maria Sharapova

Tot în cadrul discuției de pe Instagram, Sharapova a adus aminte de un episod petrecut acum mulți ani.







Sârbul și rusoaica s-au cunoscut la un meci demonstrativ pe vremea când ambii erau foarte tineri. Se întâmpla în La Quinta, Indian Wells, iar cei doi au evoluat împreună la dublu mixt.







Nole i-a transmis Mariei că dacă vor câștiga, atunci vor ieși la cină împreună. "Nu credeam că vorbești serios, dar ne-am trezit la un restaurant japonez", își aduce aminte Sharapova.







"Ai venit cu un aparat foto vechi, cred că era un Kodak, și i-ai cerut chelnerului să ne facă o fotografie. Te-ai comportat precum un fan în acea zi", a completat Sharapova.