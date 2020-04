O fostă jucătoare de Top 20 WTA, amendată pentru că a trecut cu bicicleta în țara vecină

Un antrenament cu bicicleta s-a terminat cu o amendă de 250 de euro pentru o jucătoare din circuitul WTA. Kirsten Flipkens (locul 77 mondial) a trecut fără să-și dea seama din Belgia în Olanda, iar polițiștii nu au vrut să audă niciun fel de scuză și au aplicat legea.







Kirsten și-a setat un antrenament de 130 de kilometri cu bicicleta de-a lungul graniței cu Olanda. Fără să-și dea seama unde se află, Flipkens a fost interceptată de o mașină de poliție: trecuse în țara vecină.







Oamenii legii nu au dorit să audă niciun fel de comentariu, aceștia aplicându-i jucătoarei o amendă de 250 de euro.







"Am intrat pe un traseu de 130 de kilometri pe GPS, iar fără să-mi dau seama am intrat în Olanda. Când am realizat, am căutat cel mai scurt drum înapoi spre Belgia. Am văzut poliția de la un kilometru distanță.







M-au tras pe dreapta și am fost oprită cu sirenele, de parcă aș fi fost o infractoare. Nu m-au lăsat nici măcar să explic ce s-a întâmplat. Da, sigur, a fost greșeala mea, dar mult mai logic ar fi fost să primesc un avertisment", a precizat Kirsten Flipkens.







Frustrarea i-a fost și mai mare jucătoarei când a stat de vorbă cu un biciclist care a recunoscut-o și care i-a spus că a primit doar un avertisment pentru aceeași abatere.









Aflată în prezent pe locul 77 în ierarhia mondială, Kirsten Flipkens a ocupat cea mai bună clasare din carieră pe 5 august 2013: poziția a 13-a.





Kirsten Flipkens, în Sala Polivalentă din București: