Campion la Roland Garros, angajat la supermarket în perioada pandemiei de coronavirus

În vârstă de 28 de ani, Kevin nu a ales însă noua meserie din lipsa banilor așa cum s-ar putea crede. "M-am gândit că este pe undeva normal să ajut și în același timp să descopăr cum este să ai o slujbă normală", a precizat campionul de la Paris.



"Unii dintre colegii mei se trezesc în fiecare zi la ora 5 pentru a câștiga acești bani. Am învățat în această perioadă să fiu mai empatic", a completat Krawietz.



Salariul la supermarketul unde lucrează sportivul este de 450 de euro pe săptămână.

Ce face la supermarket

Kevin le-a povestit jurnaliștilor și ceea ce face la respectivul supermarket: timp de opt ore a fost, pe rând, gardian în fața magazinului, a dat cărucioarele cu dezinfectant, iar în funcție de necesități a aranjat și produse pe rafturi.



"Am dus o viață foarte bună până acum, sunt un norocos să am hobbyul drept profesie", a completat Kevin.



Conform ATP, Kevin Krawietz a câștigat în 2019 din tenis $82.918 (s-a jucat puțin în acest sezon din cauza Covid-19), iar de-a lungul carierei a adunat $1.075.777. Momentan se află pe locul 13 în ierarhia mondială de dublu, iar cea mai bună clasare a fost locul 7, ocupat pe 4 noiembrie 2019.



Quite a story. RG champ Kevin Krawietz working in a Supermarket while tennis is stopped. The best way he found to spend some time.



Pretty nice. https://t.co/xUXgcR0Sj9