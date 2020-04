Schimbarea majoră pe care Rafael Nadal vrea să o facă în viața sa în următoarea perioadă

Nadal i-a spus britanicului că în această perioadă stă treaz până noaptea târziu şi urmăreşte multe seriale.



În schimb, Murray nu poate face acest lucru. "Copiii mei mă trezesc la 6 dimineaţa", a spus Murray, care are două fetiţe, Sophie, de trei ani şi jumătate, Edie, de doi ani şi jumătate, şi un bebeluş, pe Teddy, de şase luni.



Murray i-a recomandat lui Nadal să se bucure de perioada asta în care se poate trezi târziu. "Sper să fiu în situaţia ta cât de curând", i-a răspuns Nadal.



"Acum este momentul, pentru că stăm mult în casă", i-a recomandat Murray, iar Nadal a răspuns: "Niciodată nu se ştie".



Rafael Nadal s-a căsătorit în luna octombrie 2019, la Mallorca, cu Mery Perelló, după o relaţie de 14 ani.

Nadal şi Mery s-au logodit în mai 2018 la Roma, însă au păstrat un secret absolut în privinţa acestui eveniment.



Rafael Nadal are 32 de ani, iar Maria Francisca Perello "Mery" are 30 de ani şi lucrează în asigurări, informează News.ro.