O fană înfocată a lui Novak Djokovic este blocată în SUA şi nu poate reveni în Argentina din cauza Covid-19

Silvina Funes voia să-şi întâlnească idolul, pe Novak Djokovici, la Indian Wells. Însă călătoria ei s-a transformat în coşmar. Argentinianca este blocată în SUA şi mai are doar 100 de dolari în portofel, scrie lequipe.fr.





Ea a economisit mai mult de un an pentru această călătorie, mai ales că nu a călătorit niciodată cu avionul şi nu a plecat din Buenos Aires din şcoala primară.



La 31 de ani, argentinianca este fana lui Novak Djokovici din 2008, de la victoria sârbului la Openul Australiei. Ea a înfiinţat, în urmă cu zece ani, Novak Dojokovici fan club, cu peste 82.000 de fani pe Facebook, 56.000 pe Instagram şi 32.000 pe Twitter.



Numărul 1 mondial interacţionează regulat cu acest fan club, mai ales la « NolefamDay », în 25 aprilie, creat de Silvina Funes în urmă cu şase ani.



La 9 martie, la 10 zile de la sosirea ei la Los Angeles, turneul de la Indian Wells a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus. După ce a plâns două nopţi, Silvina Funes a vrut să revină în Argentina. Dar a fost imposibil.



"Guvernul argentinian nu le mai permite cetăţenilor săi să revină în ţară", a spus ea pentru La Nacion. În realitate, cetăţenii argentinieni pot reveni în ţară, dar doar cu compania Aerolineas Argentinas.



"Biletul de întoarcere costă 529 de dolari. Nu am limită suficientă pe cardul de credit pentru această sumă. Şi nu pot amâna pentru că nu mai am loc de muncă", a spus ea.



Ea şi-a pierdut şi locul de muncă. Blocată în California, ea a cerut angajatorului ei să facă telemuncă până la revenire, însă acesta a refuzat şi contractul i-a fost reziliat. După mai mult de o lună în California, ea a rămas doar cu 100 de dolari în buzunar. Din fericire locuieşte la o prietenă în cartierul Encino din Los Angeles: "Dacă nu era prietena mea, ar fi trebuit să caut un adăpost pentru a dormi şi a mânca".



Silvina Funes a contactat ambasada argentiniană din SUA. "Nu mi-au oferit nicio soluţie. Dacă nu eşti într-o situaţie sanitară critică, nu te ajută. Am completat un formular de asistenţă în urmă cu trei săptămâni, dar nu am primit niciun răspuns. Mi-au spus să iau un avion spre Miami şi să aştept la aeroport. Ambasada mi-a transmis să cer bani familiei, dar părinţii mei sunt în şomaj de ani buni. Rudele mele lucrează majoritatea "la negru" şi nu pot risca acum. Aşa că nu am de unde împrumuta bani", a afirmat Silvina.



Potrivit La Nacion, 1.800 de cetăţeni argentinieni sunt în prezent blocaţi în SUA, informează News.ro.