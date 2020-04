L'Equipe: Top 20 cei mai influenți oameni din tenis - Pe ce locuri se află Darren Cahill și Ion Țiriac

Primul loc în ierarhia realizată de importantul cotidian francez este ocupat de Roger Federer.

Considerat de mulți cel mai important jucător din istoria sportului alb, elvețianul a avut (și are) prin evoluțiile sale, dar și prin implicarea în tot ceea ce ține de lumea tenisului, un rol foarte important în dezvoltarea acestui sport. Top 3 este completat de Serena Williams și Novak Djokovic.

În imediata lor apropiere se află Rafael Nadal, un alt personaj cu o contribuție importantă în istoria tenisului.



Cine completează TOP 10: Craig Tiley (5 - directorul Australian Open), Billie Jean King (fostă jucătoare importantă și o voce puternică în luarea deciziilor), agenții jucătorilor (locul 7), Andrea Gaudenzi (președintele ATP), Steve Simon (președintele WTA) și Stacey Allaster (președintele Federației Americane de Tenis).



În TOP 20 și-a făcut loc, pe poziția 16, Darren Cahill. Personaj foarte respectat în circuitul mondial, australianul este analist tv și antrenorul Simonei Halep.

Ion Țiriac apare și el în lista primilor 20, pe locul 19. Omul de afaceri român este în prezent patronul turneului de la Madrid, din Caja Magica.



Cum arată TOP 20:

1 Roger Federer

2 Serena Williams

3 Novak Djokovic

4 Rafael Nadal

5 Craig Tiley

6 Billie Jean King

7 Agenții jucătorilor

8 Andrea Gaudenzi

9 Steve Simon

10 Stacey Allaster

11 Sally Bolton (All England Club CEO)

12 Arnaud Boetsch (Rolex Franța director)

13 Bernard Giudicelli (președintele Federației Franceze de Tenis)

14 Andy Murray

15 Patrick Mouratoglou (analist tv și antrenorul Serenei Williams)

16 Darren Cahill

17 John McEnroe (fost mare campion și analist tv)

18 Larry Ellison (patronul Indian Wells)

19 Ion Țiriac (patronul turneului de la Madrid)

20 Noah Rubin (jucător ATP).



The most influential figures in tennis. From @lequipe, which follows tennis very closely



