Latura mai puțin cunoscută - Ce face Nick Kyrgios în timpul pandemiei de coronavirus

Nick Kyrgios, numărul 40 ATP, se numără printre personalităţile din sportul mondial care au decis să se implice în lupta contra noului coronavirus. Astfel, jucătorul de tenis din Australia s-a oferit voluntar să ducă mâncare celor vulnerabili în faţa acestui virus.





Sportivul de 24 de ani a transmis oamenilor din oraş că este dispus să îi ajute dacă au nevoie de mâncare. Tot ce trebuie să facă este să îi trimită un mesaj privat şi Kyrgios le va livra mâncarea la uşa casei.



„Dacă este cineva care nu lucrează sau nu are niciun venit şi nu are mâncare în această perioadă atât de dificilă, vă rog, nu mergeţi la culcare cu stomacul gol. Să nu vă fie ruşine şi nici frică să îmi trimiteţi un mesaj privat. Voi fi mai mult decât fericit să împart cu voi orice am. Vin chiar şi pentru o cutie de tăiţei, o felie de pâine sau lapte. O să le las la uşa casei, fără nicio problemă”, a postat Nick Kyrgios pe Instagram.



În plus, tenismenul i-a încurajat şi pe fanii lui să facă acelaşi lucru, provocându-i să i se alăture în această cauză, transmite Mediafax.





Postarea lui Kyrgios: