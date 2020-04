Fost lider WTA la dublu le cere internauților să nu mai posteze imagini cu mâncare în plină pandemie de coronavirus

A fost lider al ierarhiei WTA la dublu reușind să câștige până acum două Grand Slam-uri în carieră (ambele alături de Martina Hingis). Aflată în izolare acasă, în India, Sania Mirza are o rugăminte în plină pandemie de coronavirus: să se posteze mai puțin imagini cu mâncare cu rețelele sociale.



Într-un mesaj postat pe contul personal de Twitter, Sania îi roagă pe internauți să ia o mică pauză de la a posta fotografii sau video cu mâncare.

Motivul: sunt sute de mii de oameni la nivel global (și în zona de unde provine sportiva - India) care mor de foame sau care se chinuie să-și procure o singură masă pe zi, dacă sunt norocoși.



Până în acest moment, India a raportat peste 3000 de infecții cu Covid-19, 86 de decese și 229 de persoane care au supraviețuit virusului.

Postarea Saniei Mirza:



Aren’t we done with posting cooking videos and food pictures yet ? Just spare a thought - there are hundreds of thousands of ppl, specially in our side of the world starving to death and struggling to find food once a day if they are lucky \uD83D\uDE4F\uD83C\uDFFD