Cum vor organizatorii turneelor de la Madrid și Roma să-și salveze competițiile

Gerard Tsobanian, directorul turneului de la Madrid, a recunoscut într-un interviu pentru L'Equipe că are în vedere săptămâna 14-20 septembrie, dar spune că nu va proceda precum organizatorii turneului de la Roland Garros, care nu s-au consultat cu nimeni când au mutat datele, scrie News.ro.



"Da, suntem candidaţi. Dar nu ne putem lansa şi da o dată cum au făcut cei de la Roland Garros. Cred că a fost curajos ceea ce au făcut ei, dar poate un pic optimist. Este data cea mai târzie din punct de vedere al condiţiilor climatice, în ideea de a salva evenimentul din acest an. Cred că au făcut un lucru bun. Au tăiat iarba de sub Wimbledon, care s-ar fi putut fofila în acele date, dacă nu se putea juca în iulie. Dar nu putem stabili în acest moment un calendar fix.







În calitate de membru al biroului directorilor de turnee europene al ATP şi mondiale al WTA, sunt în continuă discuţie cu jucătorii, cu toţi directorii de turnee, cu conducătorii celor două circuite pentru a vedea un pic care le sunt ideile, măsurile ce pot fi luate, calendarul, climatul...







Sunt multe opţiuni şi variabile şi de aceea este destul de greu să-ţi păstrezi mintea limpede, dar cu cât trec săptămânile, cu atât opţiunile posibile se împuţinează. Se gândeşte disputarea în iulie a unui Masters 1.000 american pe suprafaţă dură, Miami, dar eu mă îndoiesc că se poate face asta. Apoi, turneele pe zgură pot avea loc în săptămâna dinaintea Roland Garros.







Ar fi o posibilitate pentru Madrid sau Roma şi pentru turnee 250 (n.r. - de puncte ATP, 280, WTA). Acest scenariu circulă pe masa ATP sau WTA pentru a fi salvat ce se mai poate", a declarat Tsobanian.





ATP şi WTA au hotărât, miercuri, suspendarea turneelor de tenis până la 13 iulie, din cauza pandemiei de coronavirus. Decizia a venit imediat după anunţul anulării turneului de la Wimbledon (29 iunie - 12 iulie), al treilea grand slam al anului, o premieră după Al Doilea Război Mondial.



Astfel, au fost anulate turneele de la ‘s-Hertogenbosch, Stuttgart, London-Queen’s, Halle, Mallorca, Eastbourne, Nottingham, Birmingham, Berlin, şi Bad Homburg.



Iniţial, la 18 martie, ATP şi WTA anunţaseră suspendarea turneelor de tenis până la 7 iunie.



Turneul de la Roland Garros, al doilea grand slam al anului, a fost mutat din perioada 24 mai - 7 iunie în intervalul 20 septembrie - 4 octombrie.