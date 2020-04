Tenis: Ce soluție a găsit britanica Naomi Broady pentru a câștiga bani cât timp sezonul este suspendat

''Tenisul este un sport individual şi aşa câştigăm bani, dacă nu jucăm, nu obţinem bani, e foarte simplu. M-am gândit să fac altceva, să lucrez la un supermarket, mai ales la început, când magazinele spuneau că au nevoie de personal. Niciun jucător nu va câştiga bani cât timp turneele sunt suspendate şi cunosc o mulţime de jucători care evoluează în competiţii de rang inferior care oricum nu câştigau cine ştie ce, nu au economii. Mă gândesc acum însă că toată lumea este în aceeaşi barcă, ţara este aproape blocată'',, miercuri, după anularea turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, din cauza pandemiei de coronavirus, astfel că sezonul ar începe cu turneul pe zgură de la Bucureşti (13 iulie).''Pe lângă Wimbledon, suspendarea acoperă întregimea sezonului ATP/WTA european pe iarbă, evenimentele ATP de la 's-Hertogenbosch, Stuttgart, Londra-Queen's, Halle, Mallorca, Eastbourne, precum şi cele WTA de la 's-Hertogenbosch, Nottingham, Birmingham, Berlin, Eastbourne şi Bad Homburg. Suspendarea are efect la toate nivelurile jocului profesionist, incluzând ATP Challenger Tour şi ITF World Tennis Tour. În acest moment, turneele care încep după 13 iulie sunt încă planificate conform programului anunţat'', se arată în comunicat.''ATP şi WTA realizează importanţa şi responsabilitatea de a da prioritate sănătăţii şi siguranţei în comunitatea tenisului şi publicului în timp ce analizează fezabilitatea reluării circuitului (profesionist)'',Preşedintele WTA, Steve Simon, asigură că decizia nu a fost luată ''uşor'' de conducerea circuitului.''În mod regretabil, pandemia de COVID-19 nu ne lasă altă opţiune decât aceea de a suspenda mai departe circuitul, o decizie pe care am luat-o în cooperare strânsă cu membrii noştri şi cu alte instanţe ale tenisului'',La jumătatea lunii martie, ATP şi WTA au luat decizia de a suspenda turneele până la data de 7 iunie, adică întregul sezonul european pe zgură.Turneul de tenis de la Wimbledon, al treilea de Mare Şlem al anului, programat pe iarbă în intervalul 29 iunie-12 iulie, a fost anulat, în contextul pandemiei de coronavirus, au anunţat miercuri organizatorii. Federaţia franceză de tenis, care organizează turneul de la Roland Garros, prevăzut între 24 mai şi 7 iunie, a anterior luna trecută, spre surpriza generală, reprogramarea sa în toamnă, între 20 septembrie şi 4 octombrie. Federaţia Americană de Tenis (USTA) a comunicat miercuri că turneul US Open, programat în perioada 31 august - 13 septembrie, nu va fi decalat şi rămâne în continuare în programul competiţional al anului 2020.