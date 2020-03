Vicepreşedintele Federaţiei Germane de Tenis: "Este aproape sigur că sezonul pe iarbă nu se va desfăşura"

Vicepreşedintele Federaţiei Germane de Tenis, Dirk Hordorff, spune că este aproape sigur că turneul de la Wimbledon (29 iunie - 12 iulie) nu se va disputa, informează lesoir.be, potrivit News.ro.







"Am auzit deja că este aproape sigur că sezonul pe iarbă nu se va desfăşura", a declarat el.Hordorff este de părere că nici US Open, ultimul grand slam al anului (31 august - 13 septembrie), nu va avea loc."Aş fi foarte bucuros dacă s-ar putea juca în octombrie", a adăugat oficialul german.All England Club, organizatorul grand slam-ului londonez, se va reuni săptămâna viitoare pentru a stabili dacă se va ţine sau nu competiţia, în condiţiile în care numărul de cazuri de coronavirus creşte alert în întreaga lume."Lucrul cel mai important este sănătatea publică şi suntem decişi să acţionăm într-o manieră responsabilă", a declarat, miercuri, Richard Lewis, directorul general al All England Club.Organizatorii The Championships iau în calcul doar anularea turneului, nu şi amânarea lui."Ţinând cont de suprafaţa terenurilor (n.r. - iarbă), o amânare este considerabil riscantă şi dificilă. Am exclus ca turneul să se dispute fără spectatori", a adăugat Lewis.În acest moment, din cauza pandemiei de coronavirus, sezonul este suspendat până la 7 iunie. Turneul de la Roland Garros, al doilea grand slam al anului, a fost mutat din perioada 24 mai - 7 iunie în intervalul 20 septembrie - 4 octombrie.Simona Halep a câştigat ultima ediţie a turneului de la Wimbledon, la simplu feminin, iar sârbul Novak Djokovic, la simplu masculin.