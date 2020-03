Naomi Osaka, despre amânarea Jocurilor Olimpice: "Vom reveni mai puternici ca niciodată"

Campioană la US Open (2018) și Australian Open (2019), japoneza Naomi Osaka a fost luna trecută unul dintre personajele centrale într-un videoclip care promova Jocurile Olimpice de la Tokyo, care ar fi trebuit să se desfășoare în perioada 24 iulie - 9 august 2020, scrie L'Equipe.

"Toată lumea știe ce înseamnă Jocurile Olimpice pentru mine și cât de mândra voi fi să particip în țara mea. Sunt dezamăgită că nu o pot face în acest an, dar cu toții vom reveni mai puternici ca niciodată în 2021. Susțin pe deplin decizia curajoasă a premierului Shinzo Abe și a CIO. În cele din urmă, sportul ne va reuni, dar aceasta nu este prioritatea de astăzi. Este timpul să lucrăm împreună pentru a salva cât mai multe vieți. Pentru mine, acesta este și spiritul olimpic", a scris Naomi Osaka, pe Twitter.

Jocurile Olimpice de la Tokyo ar fi trebuit să aibă loc în perioada 24 iulie - 9 august 2020.



Cu toate că vor avea loc în 2021, Jocurile Olimpice se vor desfășura tot sub denumirea inițială: Tokyo 2020.

În istoria lor, Jocurile Olimpice de vară au fost anulate de trei ori, dar de fiecare dată din cauza războaielor:

Here’s where my brain has been in regards to @Tokyo2020 pic.twitter.com/RhMaCe6AlA