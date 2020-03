Coronavirus: Eugenie Bouchard și marele regret al perioadei de izolare

Jucătoarea canadiană de tenis Eugenie Bouchard a notat, joi, pe Twitter, că nu se plânge că trebuie să stea în casă, dar şi-ar fi dorit să aibă un iubit în această perioadă de izolare din cauza coronavirusului.

“Nu mă plâng, dar simt că ar fi mult mai plăcută carantina cu un iubit”, a scris Bouchard.

Mesajul său a atras reacţii şi propuneri amuzante.

not complaining, but i feel like quarantine would be a lot more fun with a boyfriend