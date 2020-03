Roland Garros: Jucătorii, nemulțumiți de modul de comunicare a amânarii Grand Slam-ului / Ce a spus Sorana Cîrstea

Turneul de la Roland Garros a fost amânat, marți, din cauza pandemiei de coronavirus, iar jucătorii din circuitele ATP și WTA sunt foarte nemulțumiți de această decizie, majoritatea declarând că nimeni nu a fost consultat (nici măcar forurile profesioniste). Grand Slam-ul francez ar urma să aibă loc la doar o săptămână după încheierea US Open-ului și s-ar suprapune cu alte competiții programate în acea perioadă.

Cum la data stabilită inițial era practic imposibil turneului să plece la drum (n.r. 25 mai), organizatorii au găsit o altă perioadă pentru ca turneul să aibă loc în 2020: intervalul 20 septembrie - 4 octombrie.

Inițial, al doilea Grand Slam al anului ar fi trebuit să aibă loc între 25 mai și 7 iunie.

This is madness. Major announcement by Roland Garros changing the dates to one week after the US Open. No communication with the players or the ATP.. we have ZERO say in this sport. It’s time. #UniteThePlayers https://t.co/e0xc7Lor0b