ATP: Ce jucător așteaptă de aproape o săptămână să fie testat - "Am toate simptomele coronavirusului"

"Începând de marți, nu mă simt prea bine. Am probleme cu respirația, sistemul meu imunitar este scăzut. Acum sunt în izolare completă la Miami, așa cum a fost recomandat. Până acum nu am fost testat pentru coronavirus, dar am toate simptomele.





Covid-19, în special în Australia" - Bernard Tomic, citat de Fox Sports. Cred că aș fi putut fi infectat când am călătorit din Mexic, săptămâna trecută (ATP Challenger în Monterrey). Oamenii trebuie să ia în serios, în special în Australia" -, citat de Fox Sports.





În acest moment, Tomic se află pe locul 200 în clasamentul ATP, iar cel mai bun loc ocupat a fost 17, în 2016. A câștigat din tenis $6.115.655.





Circuitul ATP a luat o pauză forțată din cauza coronavirusului, toate competițiile fiind anulate cel puțin până la finalul lunii aprilie. Rămâne de văzut care și când va fi primul turneu care se va juca.