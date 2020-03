Simona Halep: "Mă simt mai stăpână pe mine pe teren, am ajuns la un nivel de maturitate"

Ea a precizat că spre deosebire de jucătoarele din generaţia sa, tinerele sportive de acum sunt mult mai dezinvolte: "Sunt mult mai diferite fetele care sunt pe la 19-20 de ani. Sunt mult mai dezinvolte şi nu au trac. Generaţia mea, noi eram mult mai emotive, mult mai retrase şi nu îndrăzneam aşa de mult", a adăugat Simona..





Simona Halep a menţionat că îşi doreşte mult să câştige un Grand Slam pe suprafaţă hard. "Mi-aş dori tare mult să pot să câştig un Grand Slam pe hard. Nu pot să zic că mă avantajează condiţiile din America, pentru că e atmosfera mult mai gălăgioasă. La Melbourne este mai multă linişte şi faptul că am reuşit să mă adaptez la climă a fost un mare avantaj pentru mine".





Fostul lider WTA nu este nici pro şi nici contra on court coaching: "Am spus de la început, eu aş fi de părere că mai bine să îl scoată de tot sau să îl pună peste tot. Din ce am observat mă și ajută foarte mult, dar şi la Grand Slam-uri simt nevoia, dar am şi jucat bine fără. Îţi dă o senzaţie că trebuie să îţi rezolvi singur problemele. Eu aş merge şi fără, dar şi cu. Nu-mi displace...".





Halep a declarat că nu mai simte presiunea câştigării de trofee. "Acum nu mai am o presiune de rezultat. A fost până la primul Grand Slam. Acum am presiunea faptului că trebuie să fac ceea ce fac la antrenament, să fac ce pot. Obiectivul meu este să joc cât se poate de bine la fiecare meci".





Dacă ar fi posibil, Simona Halep i-ar transmite Simonei Halep de acum câţiva ani să fie sănătoasă, încrezătoare, fără prea mult negativ în gânduri. "Sunt mândră de cum am gestionat fiecare moment pe care l-am trăit. Am avut şansa să performez la cel mai înalt nivel, având şi staful foarte bun”.





Halep spune că ar fi păcat să nu încerce la Jocurile Olimpice <tot ce se poate> şi anume să participe la simplu, dublu şi dublu mixt. "În ceea ce priveşte probele de dublu, acum mă simt mai confortabil la fileu. Mi-e mai comod când mă aflu acolo, înainte mă speriam", a adăugat sportiva, potrivit News.ro.

"A fost un început de sezon extraordinar, simt că am progresat la mai multe aspecte şi mă simt mult mai stăpână pe mine în teren. Să ai meciuri grele înainte de fazele finale este important, dar totodată oboseşti. Eu prefer turneele cu culoar mai lejer. Turneul de la Melbourne nu a fost atât de uşor cum a părut.Simt că nu contează scorul, contează ca eu să-mi fac cât mai bine treaba. Am ajuns la un nivel de maturitate şi nu mai intru în panică în unele momente. Am început să gestionez mult mai bine emoţiile interioare. De vreun an de zile percep sfaturile mult mai uşor, tot ce primesc de la echipă se absoarbe foarte pozitiv.La Wimbledon, tot ce mi s-a spus, cuvânt cu cuvânt, am făcut în timpul meciurilor. Fetele care sunt deja în top de mulţi ani privesc altfel meciul contra mea. La nivelul acesta mentalul face 80 la sută. Ce m-a ajutat în anii aceştia este că am conştientizat ce am bun",