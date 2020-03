Încă un forfait - Bianca Andreescu, deținătoarea trofeului, nu va participa la Indian Wells

Jucătoarea canadiană de tenis Bianca Andreescu, deţinătoarea trofeului, a anunţat, sâmbătă, că nu va participa la turneul de la Indian Wells, potrivit News.ro.

Andreescu nu s-a recuperat total după accidentarea la genunchiul stâng suferită la finalul anului 2019.

Din cauza acestei accidentări, ea a fost nevoită să se retragă şi de la Australian Open.

Sâmbătă şi-a anunţat retragerea de la Indian Wells şi Simona Halep, locul 2 WTA, Angelique Kerber, locul 21 WTA, şi Victoria Azarenka din Belarus, locul 56 WTA.

Turneul de la Indian Wells, unul dintre cele mai mari din tenis, va avea loc între 11 şi 22 martie.

“As many of you know, I’ve been working through an injury I suffered last year during the WTA Finals. It’s been a long road to recovery and while I was looking forward to getting back on court and defending my title at Indian Wells, unfortunately I’m still not 100%."#BNPPO20 pic.twitter.com/XFyKwG5z2o