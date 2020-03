WTA: Fostă semifinalistă la Wimbledon, Magdalena Rybarikova și-a anunțat retragerea din tenis

Magdalena Rybarikova (semifinalistă la ediția din 2017 a Wimbledon-ului) a anunțat, joi, că se va retrage din tenisul de performanță după disputarea fazei finale a FedCup, de la Budapesta (14-19 aprilie). Slovacia este calificată și face parte dintr-o grupă cu SUA și Spania.







În vârstă de 31 de ani, Magdalena a reușit cel mai bun rezultat din carieră cu ocazia Wimbledon-ului din 2017, atunci când a bifat faza semifinalelor. Rybarikova a fost învinsă categoric (6-1, 6-1) de Garbine Muguruza (avea să câștige trofeul la All England Club).



Aflată în prezent pe locul 175 în ierarhia WTA, Rybarikova a câștigat de-a lungul carierei 4 titluri (2013 - Washington DC; 2012 - Washington DC; 2011 - Memphis; 2009 - Birmingham), bifând 426 de victorii și 307 înfrângeri.



Cel mai bun loc ocupat în ierarhia mondială a fost poziția a 17-a, pe 5 martie 2018. A câștigat în total din tenis $5.252.044.





Ce a spus Magdalena







"Am avut timp să mă gândesc. Fed Cup va fi un loc bun pentru a-mi încheia cariera. Anul 2017 a fost cel mai bun pentru mine, însă în anul dinainte am fost operată de două ori şi mă gândeam deja dacă să revin. Apoi, din nefericire, accidentările au recidivate. Am avut multe. Anul trecut, am ţinut-o din accidentare în accidentare" - Magdalena Ribarikova, potrivit wtatennis.com.