Reacția lui Kim Clijsters după ce a pierdut și al doilea meci de la revenirea în tenis

Kim Clijsters a fost învinsă și în al doilea său meci de la revenirea în circuitul WTA. Belgianca a cedat în fața britanicei Johanna Konta, în primul tur la Monterrey, dar este optimistă în ceea ce privește jocul său. Fostul lider mondial a declarat că a servit mai bine decât în confruntarea cu Garbine Muguruza (de la Dubai) și continuă să își îmbunătățească jocul pentru perioada următoare.





"Am simțit că unele lucruri au fost mai bune. Anumite lucruri au încă nevoie de îmbunătățiri. De aceea este bine să joc meciuri. În Dubai, nu am început bine pentru că am fost copleșita de emoții, dar astăzi am început și am servit mult mai bine decât am făcut-o acolo. Acestea sunt câteva dintre lucrurile pozitive, iar pentru punctele care trebuie să arate mai bine, voi lucra foarte mult pentru a le îmbunătăți pentru alte meciuri.





Am trecut prin diferite generații și am jucat cu multe jucătoare de-a lungul întregii mele cariere. Sunt încă într-o etapă în care vreau să mă concentrez pe ceea ce fac și cum mă simt și, de asemenea, să încep să-mi citesc adversarele. Este un proces în care trebuie să am încredere și să muncesc din greu pentru a mă îmbunătăți în fiecare meci pe care îl joc. Aș dori să fac pași mari, dar trebuie să mă concentrez pe pași mici și să îmbunătățesc zi de zi", a declarat Kim Clijsters.



Ce a spus Johanna Konta despre evoluția belgiencei

"Când eram mai tânără, nu m-am gândit niciodată că voi ajunge să joc cu Kim Clijsters în cariera mea. Mă simt cu adevărat privilegiată și onorată să împart terenul cu o astfel de campioană. E plăcut că s-a întors", a declarat Johanna Konta, după victoria cu Kim Clijsters.





"A fost foarte greu. Atacă mingea incredibil. Abilitatea ei de a lovi mingea este cea care a făcut-o multiplă campioană de Grand Slam. De aceea a reușit să se întoarcă și să joace, în cel de-al doilea său meci după șapte ani, la un asemenea nivel. Nu este ceva ce vezi în fiecare zi, asta e sigur. Mă simt atât de onorată că am întâlnit-o și chiar sunt fericită pentru performanța mea", a mai spus britanica.





Kim Clijsters a fost învinsă în două seturi, scor 6-3, 7-5, de britanica Johanna Konta (16 WTA), favorita numărul 2, în prima rundă a turneului de la Monterrey (Mexic). Belgianca de 36 de ani s-a înclinat după o oră şi 25 minute de joc.



A fost a doua înfrângere din tot atâtea meciuri disputate de Kim Clijsters de la revenirea sa în circuitul WTA, după o pauză de şapte ani. Luna trecută, ea a fost eliminată de spaniola Garbine Muguruza, finalistă la ultima ediție a Australian Open, scor 6-3, 7-6(6), în primul tur la Dubai.



Pentru Johanna Konta a fost primul succes al sezonului, după ce a fost eliminată în primul tur la Brisbane, Australian Open și Sankt Petersburg. Britanica va juca în optimile turneului de la Monterrey cu Tatjana Maria (Germania, 91 WTA).