Cum poți avea bilanț pozitiv în meciurile cu Novak Djokovic - Andy Roddick știe răspunsul

​Novak Djokovic este omul momentului în tenisul mondial, iar mai în glumă mai în serios sârbul a spus după titlul cucerit la Dubai că și-ar dori să termine anul neînvins. Fost lider mondial, Andy Roddick știe cum să îți închei cariera cu avantaj în meciurile directe cu Novak Djokovic.







A fost lider mondial (pe 1 noiembrie 2003), iar de-a lungul carierei a câștigat un singur Grand Slam (US Open, 2003). Andy Roddick a mai pierdut alte trei finale la Wimbledon: 2004, 2005 și 2009.







S-a retras din tenisul profesionist în 2012, iar dublu a mai jucat până în 2015.







Andy Roddick știe cum să ai avantaj în meciurile cu Novak Djokovic







Americanul a oferit citatul momentului în tenisul masculin. Întrebat care este secretul pentru a-ți încheia cariera cu avantaj în meciurile directe (H2H) cu Novak Djokovic, Andy a spus pe contul personal de Twitter:





"Sigur (n.r. știe care este secretul), retrage-te înainte de a-l întâlni din nou".







Roddick și Djokovic s-au intersectat în circuit de 9 ori, scorul fiind 5-4 în favoarea americanului. Ultimul duel figurează din 2012 (anul în care Andy s-a și retras din activitate ), atunci când la JO de la Londra sârbul s-a impus în două seturi: 6-2, 6-1.





Cum stă Djokovic la meciurile directe cu sportivii care fac parte acum din TOP 10 mondial:







Djokovic vs Nadal 29-26

Djokovic vs Thiem 7-4

Djokovic vs Federer 27-23

Djokovic - Medvedev 4-2

Djokovic vs Tsitsipas 3-2

Djokovic vs Zverev 3-2

Djokovic - Berrettini 1-0

Djokovic vs Monfils 17-0

Djokovic - Goffin 7-1.