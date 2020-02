​VIDEO WTA Doha: Petra Kvitova a învins-o pe Ashleigh Barty în semifinale / Meci pentru titlu cu Aryna Sabalenka

.@Petra_Kvitova wins a blockbuster \uD83D\uDCFD️ to reach the final in Doha, beating Barty 6-4, 2-6, 6-4. #QTO2020 pic.twitter.com/OByNkyBIRx — WTA (@WTA) February 28, 2020

Sabalenka a ajuns în a 10-a carieră a finalei după ce a oferit un tenis excelent în fața rusoaicei Svetlana Kuznetsova, scor 6-4, 6-3. Meciul a durat o oră și 17 minute.





Debutantă la Doha, Sabalenka și-a demonstrat din nou puterea și consistența și a profitat de vulnerabilitățile Svetlanei la serviciu (a atacat atât <primul>, cât și <al doilea> serviciu).

.@SabalenkaA is the 1st player into the final in Doha, defeating Kuznetsova 6-4, 6-3!#QTO2020 pic.twitter.com/RLAJhXo2En — WTA (@WTA) February 28, 2020

Qatar Total Open se dispută în perioada 23-29 februarie 2020. Face parte din categoria "Premier 5", are loc pe suprafață hard, iar premiile sunt în valoare totală de $2,939,695. Ultima câștigătoare a competiției este Elise Mertens (a învins-o în finală pe Simona Halep), iar la dublu Latisha Chan / Hao-Ching Chan.





Ultimele campioane de la Doha:





2019 Elise Mertens

2018 Petra Kvitova

2017 Karolina Pliskova

2016 Carla Suarez Navarro

2015 Lucie Safarova

2014 Simona Halep

2013 Victoria Azarenka

2012 Victoria Azarenka

2011 Vera Zvonareva etc.

Kvitova a fost mult mai agresivă la serviciu (șapte ași și trei duble greșeli, în timp ce Ash a avut 1 în dreptul ambelor statistici). Petra a fructificat toate cele patru mingi de break avute și a salvat patru din cele opt oportunități ale adversarei.Petra și-a luat astfel revanșa după ce Ashleigh s-a impus în sferturile primului Grand Slam al anului. Atunci a fost 7-6(4), 6-2 pentru Barty, care câștigase ultimele patru confruntări directe (după ce Kvitova obținuse victorii în primele patru întâlniri).Pentru Barty, aceasta este a treia înfrângere a anului. Australianca a mai pierdut în fața lui Jennifer Brady (4-6, 6-7 în optimile de la Brisbane) și împotriva Sofiei Kenin (în semifinale la Australian Open).Petra Kvitova are 27 de titluri în palmares, ultimele fiind obținut la Sydney și la Stuttgart în 2019. Ea a mai jucat alte 9 finale. De cealaltă parte, Aryna Sabalenka a câștigat 5 turnee și a pierdut alte 4 finale.