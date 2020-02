​VIDEO ATP Dubai: Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas și Gael Monfils, în semifinale / Rublev, eliminat de Evans

Superb from @StefTsitsipas \uD83D\uDE4C



The No.2 seed finds a way to beat Struff 6-4 4-6 6-4 & makes the @DDFTennis semis!



\uD83C\uDFA5: @TennisTV pic.twitter.com/kNLxHW7xYk — ATP Tour (@atptour) February 27, 2020

Stunning tennis from \uD83C\uDDEC\uD83C\uDDE7 Dan Evans!



The Brit beats his fifth top-20 player in 2020, defeating Rublev 6-2 7-6 in Dubai!



\uD83C\uDFA5: @TennisTV | @DDFTennis pic.twitter.com/j2aYrDun6E — ATP Tour (@atptour) February 27, 2020

Djokovic nu i-a dat nicio șansă rusului Karen Khachanov (17 ATP, al șaptelea favorit). După 68 de minute de joc, sârbul s-a impus cu 6-2,, 6-2 și a ajuns la 16 victorii în 16 partide disputate în acest an. Nole a câștigat 89% dintre punctele jucate cu primul serviciu (24/27) și a fructificat 5 din 9 mingi de break pentru a obține al cincilea succes în fața lui Karen (rusul are o victorie).În semifinale, Djoker-ul îl va întâlni pe Gael Monfils (al treilea favorit). Francezul l-a învins cu 6-3, 6-3, pe compatriotul său Richard Gasquet (56 ATP), după o oră și 14 minute de joc.Pentru un loc în finală se vor mai duela Stefanos Tsitsipas (al doilea favorit) și surpriza Daniel Evans. Grecul a avut parte de o partidă dificilă în fața neamțului Jan Lennard Struff (34 ATP), însă a obținut victoria după două ore și 22 de minute. Chiar dacă a pierdut primul set cu 6-4, Stefanos a revenit și le-a câștigat pe următoarele două cu același rezultat.Surpriza zilei a fost înregistrată în chiar prima partidă disputată. Britanicul Daniel Evans a avut nevoie de o două ore și 12 minute pentru a-l învinge pe rusul Andrey Rublev (14 ATP). A fost 6-2, 7-6(9), iar cei doi se află la egalitate în acest moment (2-2 în confruntările directe).