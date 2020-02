WTA Doha: Svetlana Kuznetsova, în semifinale după ce a eliminat-o pe Belinda Bencic / Duel cu Aryna Sabalenka

Svetlana Kuznetsova (34 ani, 46 WTA) a produs surpriza sferturilor de la Doha și a eliminat-o pe elveţianca Belinda Bencic (cap de serie nr. 4, locul 9 WTA), în două seturi, scor 6-4, 6-4.

În semifinale, Kuznetsova o va întâlni pe Aryna Sabalenka (13 WTA, favoriă 9), care a învins-o în trei seturi, scor 3-6, 7-6(2), 6-3, pe chinezoaica Saisai Zheng. Meciul a durat aproape două ore și jumătate.

Ons Jabeur (Tunisia, 44 WTA) vs Petra Kvitova (Cehia, 11 WTA, cap de serie nr. 8)

Ashleigh Barty (Australia, principala favorită) - Garbine Muguruza (Spania, 16 WTA, cap de serie nr. 11)

Qatar Total Open se dispută în perioada 23-29 februarie 2020. Face parte din categoria "Premier 5", are loc pe suprafață hard, iar premiile sunt în valoare totală de $2,939,695. Ultima câștigătoare a competiției este Elise Mertens (a învins-o în finală pe Simona Halep), iar la dublu Latisha Chan / Hao-Ching Chan.

Ultimele campioane de la Doha:

2019 Elise Mertens

2018 Petra Kvitova

2017 Karolina Pliskova

2016 Carla Suarez Navarro

2015 Lucie Safarova

2014 Simona Halep

2013 Victoria Azarenka

2012 Victoria Azarenka

2011 Vera Zvonareva etc.

.@SvetlanaK27 beats Bencic 6-4, 6-4 to become the second semifinalist!



She also collects a 19th win in Doha, most in tournament history \uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F#QTO2020 pic.twitter.com/z6crVx6geO