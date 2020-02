WTA Doha: Karolina Pliskova, învinsă de Ons Jabeur / Barty, Bencic, Kvitova, Sabalenka și Muguruza, în sferturi (Rezultatele zilei)

Ashleigh Barty (Australia/N.1) vs Elena Rybakina (Kazakhstan/N.14) (forfait Rybakina)

Ons Jabeur (Tunisia) vs Karolína Pliskova (Cehia/N.3) 6-4, 3-6, 6-3

Petra Kvitova (Cehia/N.8) vs Jelena Ostapenko (Letonia) 6-2, 5-7, 6-1

Svetlana Kuznetsova (Rusia) vs Amanda Anisimova (SUA) (forfait Anisimova)

Belinda Bencic (Elveția/N.4) vs Yulia Putintseva (Kazakhstan) 6-4, 6-3

Saisai Zheng (China) vs Kiki Bertens (Olanda/N.7) 3-6, 6-3, 6-4

Aryna Sabalenka (Belarus/N.9) vs Maria Sakkari (Grecia/N.15) 6-3, 6-0

Qatar Total Open se dispută în perioada 23-26 februarie 2020. Face parte din categoria "Premier 5", are loc pe suprafață hard, iar premiile sunt în valoare totală de $2,939,695. Ultima câștigătoare a competiției este Elise Mertens (a învins-o în finală pe Simona Halep), iar la dublu Latisha Chan / Hao-Ching Chan.





Ultimele campioane de la Doha:





2019 Elise Mertens

2018 Petra Kvitova

2017 Karolina Pliskova

2016 Carla Suarez Navarro

2015 Lucie Safarova

2014 Simona Halep

2013 Victoria Azarenka

2012 Victoria Azarenka

2011 Vera Zvonareva etc.

A special, special win for @Ons_Jabeur as she defeats Karolina Pliskova 6-4, 3-6, 6-3 in Doha.



Just listen...#QTO2020 pic.twitter.com/XNNfBABDCq — WTA (@WTA) February 26, 2020

Garbine Muguruza (Spania/N.11) vs Dayana Yastremska (Ucraina) 6-2, 6-4Ashleigh Barty (1) vs Garbine Muguruza (11)Ons Jabeur vs Petra Kvitova (8)Svetlana Kuznetsova vs Belinda Bencic (4)Saisai Zheng vs Aryna Sabalenka (9)