VIDEO ATP Dubai: Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas și Gael Monfils, în sferturi / Benoit Paire, eliminat

Novak Djokovic a câștigat toate cele 15 partide disputate în acest an.

Gael Monfils a ajuns la 11 victorii consecutive în circuit.

Novak Djokovic (Serbia/N.1) vs Philipp Kohlschreiber (Germania) 6-3, 6-1

Karen Khachanov (Rusia/N.7) vs Dennis Novak (Austria) 6-3, 6-4

Gael Monfils (Franţa/N.3) vs Yasutaka Uchiyama (Japonia) 6-1, 6-2

Richard Gasquet (Franţa) vs Benoit Paire (Franţa/N.8) 6-4, 6-4

Andrey Rublev (Rusia/N.6) vs Filip Krajinovic (Serbia) 7-6 (7/3), 6-0

Daniel Evans (Marea Britanie) vs Pierre-Hugues Herbert (Franţa) 7-5, 3-6, 7-6 (9/7)

Jan-Lennard Struff (Germania) vs Nikoloz Basilashvili (Georgia) 6-1, 6-0

Stefanos Tsitsipas (Grecia/N.2) vs Aleksandr Bublik (Kazahstan) 7-6 (7/1), 6-4

Novak Djokovic (1) vs Karen Khachanov (7)Gael Monfils (3) vs Richard GasquetAndrey Rublev (6) vs Daniel EvansJan-Lennard Struff vs Stefanos Tsitsipas (2)