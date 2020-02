VIDEO Nick Kyrgios, huiduit de fani după ce a abandonat la Acapulco - Ce le-a transmis australianul

Cap de serie numărul 6, Kyrgios a stat pe teren doar 32 de minute în meciul cu francezul Ugo Humbert (43 ATP). Campion anul trecut la Acapulco, australianul era condus cu 4-1 (cu un singur break) în momentul în care a cerut time-out medical.







De la reluarea jocului, s-a mers cap la cap cu serviciul, astfel că primul set i-a revenit lui Humbert, scor 6-3. După încheierea primului act, Kyrgios a luat decizia de a abandona.







"Nu sunt sănătos. Am încercat să vin aici, am încercat să joc. Am participat la evenimentele mass-media pentru turneu, am ajutat. Am încercat să le ofer fanilor un pic de tenis. Este lipsă de respect din partea lor", a spus Nick Kyrgios.







Kyrgios a cucerit anul trecut trofeul de la Acapulco, după ce l-a învins în finală pe germanul Alexander Zverev, scor 6-3, 6-4. Pentru că nu a reușit să își apere cele 500 de puncte câștigate anul trecut, australianul va coborî cel puțin 15 locuri în ierarhia mondială. În clasamentul live, el ocupă poziția 38.





Kyrgios nu mai jucase niciun meci după eliminarea din optimi de la Australian Open. El a cedat în fața lui Rafel Nadal, după o partidă de patru seturi, scor 3-6, 6-3, 6-7(8), 6-7(4).





Momentul în care Nick Kyrgios abandonează:



Unfortunately defending champion @NickKyrgios has had to pull out with a wrist injury, sending Ugo Humbert through to round two.



Get well soon, NK \uD83D\uDE4F#AMT2020 pic.twitter.com/HPDIIkBjBK — Tennis TV (@TennisTV) February 26, 2020