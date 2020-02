VIDEO ​ATP Dubai: Novak Djokovic, calificare ușoară în optimi (Rezultatele zilei)

La primul său meci după ce a câştigat pentru a opta oară Australian Open, Novak Djokovic a avut nevoie de exact o oră de joc pentru a se impune în faţa unui adversar aflat pe locul 260 în ierarhia internaţională. Următorul adversar al sârbului va fi germanul Philipp Kohlschreiber (80 ATP), care a trecut de egipteanul Mohamed Safwat, 4-6, 6-4, 6-0.

Djokovic are 14 victorii în tot atâtea meciuri disputate în 2020, incluzând succesele sale în ATP Cup şi Australian Open, notează AFP.

Iată celelalte rezultate consemnate luni în primul tur la Dubai:

Karen Khachanov (Rusia/N.7) - Mihail Kukushkin (Kazahstan) 7-6(2), 6-1

Richard Gasquet (Franţa) - Lloyd Harris (Africa de Sud) 7-6(5), 6-4

Andrei Rublev (Rusia/N.6) - Lorenzo Musetti (Italia) 6-4, 6-4

