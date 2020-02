​VIDEO Simona Halep, defensiva de fier și spectacolul oferit împreună cu Elena Rybakina - Cele mai frumoase lovituri ale finalei

WTA Dubai

Simona Halep și Elena Rybakina au oferit un spectacol desăvârșit în ultimul act al competiției de la Dubai. Defensiva româncei a fost la cel mai înalt nivel, însă nici ofensiva sa nu a arătat deloc rău. De partea cealaltă a fileului, jucătoarea din Kazakhstan a demonstrat că nu a ajuns întâmplător în patru finale în acest debut de sezon. Mai jos puteți urmări cele mai spectaculoase puncte ale partidei care i-au adus Simonei al 20-lea titlu al carierei.

What a rally, what a point!



Rybakina is a battler!#DDFTennis pic.twitter.com/937VpSi0h2 — WTA (@WTA) February 22, 2020

Pentru câștigarea trofeului de la Dubai, Simona Halep va primi 696.860 de dolari şi 470 de puncte WTA.