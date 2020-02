VIDEO Simona Halep, după ce a câștigat titlul de la Dubai: "Acum sunt aproape moartă / Simt că îmbătrânesc"

Simt că îmbătrânesc, iar să joc azi împotriva ei mi-a dat puțină putere. Am simțit că încă pot câștiga aceste meciuri. Are un viitor mare, să fie încrezătoare, că se descurcă bine. Ador să joc la Dubai, am simțit că e săptămâna mea. La finalul meciului picioarele mele erau foarte obosite. Sunt mândră că am luptat din greu și am acest trofeu pentru a doua oară”, a spus Simona Halep, la festivitatea de premiere.

"Ce emoţii! A fost un meci foarte bun, o felicit pe adversara mea, Elena, a jucat foarte bine, este o jucătoare tânără, are tot viitorul în faţă. Serveşte atât de tare încât mă uitam la minge şi nu-mi venea să cred! Uneori nici nu puteam să ajung, a fost greu la retur, dar am luptat din toate puterile, îmi doream enorm să câştig aici. Am dat tot ce am putut, acum sunt aproape moartă!

"You just have to fight for every ball - which I did!"



New @DDFTennis champion @Simona_Halep reflects on her win! pic.twitter.com/q54et9AiOl