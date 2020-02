​​VIDEO ATP Marsilia: Daniil Medvedev, principalul favorit, și Denis Shapovalov au fost eliminați în sferturi

Sferturile competiției de la Marsilia au adus două mari surprize: Daniil Medvedev, principalul favorit, și Denis Shapovalov, cap de serie numărul 4, au fost eliminați. În semifinale s-au calificat Gilles Simon, Alexander Bublik, Felix Auger-Aliassime, dar și Stefanos Tsitsipas, campionul en-titre.

În fața lui Daniil Medvedev (5 ATP), Gilles Simon (58 ATP) a făcut unul dintre cele mai bune meciuri ale sale din ultimii ani. Chiar dacă duelul a fost echilibrat până la 4-4 în primul set (rusul a început cu un break), francezul a reușit să câștige opt game-uri consecutive și s-a impus cu 6-4, 6-0, după o oră și opt minute de joc.Alexander Bublik (Kazakhstan, 55 ATP) a avut nevoie de două ore și 15 minute pentru a trece de Denis Shapovalov (Canada, 15 ATP), scor 7-5, 4-6, 6-3. Bublik a servit 14 ași (de două ori mai mulți decât adversarul), a fructificat trei mingi de break (una în primul set, două în al treilea) și a salvat opt din cele zece avute de adversar.Stefanos Tsitsipas, deținătorul trofeului de la Marsilia, l-a învins, scor 7-5, 6-3, pe canadianul Vasek Pospisil (are un început de sezon foarte bun, cu finală jucată la Montpellier). Grecul a câștigat 87% dintre punctele jucate cu primul serviciu și nu i-a oferit vreo minge de break adversarului.În ultimul sfert de finală, Felix Auger-Aliassime l-a eliminat pe Egor Gerasimov (Belarus, 72 ATP), alt jucător aflat în mare formă în 2020 (a ajuns până în ultimul act al turneului de la Pune). Tânărul canadian s-a impus cu 7-5, 6-2, după o oră și 38 de minute de joc.Gilles Simon vs Felix Auger-Aliassime (7)Alexander Bublik vs Stefanos Tsitsipas (2)