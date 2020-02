Ce a spus Simona Halep după calificarea în finala de la Dubai

Simona Halep (2 WTA) a avut nevoie de 62 de minute pentru a obține calificarea în finala turneului de la Dubai. Românca a cedat doar două game-uri în fața americancei Jennifer Brady (scor 6-2, 6-0) și a declarat că a fost cel mai bun meci făcut de ea la competiția de categorie Premier.









"Mi-a plăcut foarte mult. A fost un meci mare, cel mai bun meci de când am venit aici. Îmi place foarte mult să joc în Dubai, îmi dă multă încredere, îmi place să vin aici și să joc cel mai bun tenis al meu. De asemenea, publicul este special. Este superb și vreau să le mulțumesc tuturor.





Am luptat pentru fiecare minge, am crezut, am muncit din greu, este tot ce am făcut. Zi de zi am crescut nivelul de intensitate. (n.r. despre mingea de meci avută de Ons Jabeur, în primul tur) Nu am realizat că a avut minge de meci. Astfel de meciuri îmi dau mai multă incredere. Sunt foarte bucuroasă că am încă o șansă să mai joc aici.







Rybakina este o adversară foarte dificilă. Am urmărit-o puțin înainte de meci. Este o adevărată provocare să joc pentru încă un titlu. Am venit aici să savurez aceste momente și să dau tot ce am mai bun", a spus Simona Halep, după meciul cu Jennifer Brady.





De știut: