Reacția Simonei Halep după victoria cu Aryna Sabalenka

"Cred că am fost un pic mai puternică în setul al doilea, am găsit ritmul. Este întodeauna greu să joci împotriva ei pentru că este foarte puternică şi loveşte mingea foarte, foarte tare. Tot ce pot să fac este să joc mai repede, să fiu mai rapidă pe teren şi să dau tot ce am ca să câştig. Este întotdeauna greu împotriva ei, pentru că e un pic mai înaltă decât mine şi are multă forţă. A trebuit doar să blochez unele mingi şi să iau iniţiativa deschizând terenul. Este adevărat că oriunde merg am susţinere, dar îmi place să joc la Dubai şi sunt fericită că pot juca semifinale din nou şi să evoluez iar în faţa acestui public. Vă mulţumesc tuturor că aţi venit! (n.r. - despre Jennifer Brady). Am jucat la Melbourne, aşa că nu e cu mult timp în urmă. Dar fiecare turneu este altă provocare, mâne va fi o altă zi, o nouă adversară şi trebuie să mă concentrez pe ea, nimic altceva", a declarat Halep, la interviul de pe teren.Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 1, s-a calificat în semifinalele turneului de categorie Premier de la Dubai, după ce a învins-o, joi, cu scorul de 3-6, 6-2, 6-2, pe Arina Sabalenka din Belarus, locul 13 WTA şi cap de serie numărul 7.Jucătoarea română va evolua în penultimul act, vineri, nu înainte de ora 17.00, cu americanca Jennifer Brady, locul 52 WTA, venită din calificări.Halep conduce cu 2-0 în întâlnirile directe. În turul I al ultimei ediţii a Australian Open, Halep s-a impus cu 7-6 (5), 6-1, iar în turul al doilea al Rogers Cup 2019, românca a câştigat cu scorul de 4-6, 7-5, 7-6 (5).