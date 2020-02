LiveText Simona Halep vs Aryna Sabalenka 3-6, 2-1

WTA Dubai

Aryna incepe game-ul cu o dubla greseala (0-15). Sabalenka se precipita, vrea o schimbare de directie, dar si o accelerare, iar mingea ramane in plasa (0-30). O dreapta inversa se duce in aut: si cat de bine judecase Simona punctul (15-30).







2:1 Mingea Simonei cade pe tusa, iar Aryna nu mai poate returna (o rama). Halep incearca sa schimbe directia, dar mingea ramane in plasa (a fost un rever in lungul liniei). Dupa o scurta neinspirata, Simona pierde punctul: Aryna a simtit foarte bine atacul in cross (15-30). Retur direct castigator al Arynei pe serviciul al doilea: 15-40. Sabalenka se apara mult prea bine, este inspirata in alegeri, iar Simona nici nu mai pleaca spre ultima minge. Rebreak al sportivei din Belarus, Halep conduce acum cu 2-1







2:0 De pe mediana, Aryna nu-si calculeaza neaparat bine miscarea, iar mingea trimisa cu dreapta se duce in aut. Tot cu dreapta castiga insa punctul urmator (15-15). Simona trimite o scurta, dar Sabalenka ajunge si plaseaza mingea in lungul liniei (30-15). Dubla greseala (prima a partidei) facuta de sportiva in Belarus: este 30-30. Din interiorul terenului, Aryna poate face ce vrea: dreapta in cross perfecta: 40-30. Lasata un pic pe spate, Sabalenka trimite in aut: 40-40. Poate fi un moment bun pentru Simona. Atacata in lungul liniei, Aryna nu mai poate returna: minge de break pentru Halep. Cel mai frumos schimb de pana acum este castigat de Sabalenka: ce lovituri s-au trimis in acest punct! Departe de minge, Aryna gaseste doar fileul: inca o minge de break pentru Halep. Din pacate, serviciul o salveaza pe Aryna: inca o egalitate. Este cel mai lung game de pana acum al partidei. Halep ataca bine cu dreapta in lungul liniei, apare a treia minge de break. Simona ataca foarte bine pe serviciul al doilea, iar break-ul vine! Este 2-0 pentru Halep in setul al doilea







1:0 Dupa un prim punct pierdut, Simona revine cu un smash (15-15). Ceva mai multa hotarare din partea Simonei: combinatie buna, ea castiga punctul (30-15). Plimbata, Aryna nu mai poate fi la fel de periculoasa (40-15). Retur direct castigator pe al doilea serviciu: ce lovitura a reusit Aryna! (40-30). Serviciul o ajuta pe Simona, ea conduce pentru prima data in acest meci







Se joaca pana acum dupa ritmul impus de Aryna, meciul seamana foarte mult cu ceea ce a fost la Adelaide, in urma cu doar o luna de zile...







Simona l-a chemat pe Artemon Apostu. Halep se plange ca face prea multe greseli. Antrenorul o sfatuieste sa loveasca decisiv cand intra in teren, fara sa mai aiba ezitari.







3:6 Simona castiga primul punct al game-ului (0-15). O eroare cu dreapta inversa comisa de Halep (15-15). Sunt ceva nesincronizari in jocul Simonei. Halep cere un challenge, dar serviciul Arynei a fost unul bun: 30-15. Simona nu face altceva decat sa se apere, iar Aryna are primele doua mingi de set (40-15). Da, primul set ii revine Arynei: a fost jucatoarea mai buna, mai agresiva, si-a asumat riscuri...







3:5 Aryna pune prea multa forta, iar terenul pare cam mic pentru forehandul ei naprasnic (15-0). Desi ajunge la o scurta, Simona nu mai poate returna. Este insa de apreciat cat de bine a reusit sa rupa ritmul Sabalenka...Cu terenul liber, Simona incearca o dreapta inside-in, mingea ramane insa in plasa (15-30). Inca o data, Aryna loveste prea puternic, punctul este al Simonei (30-30). Urmeaza un punct foarte important. Sabalenka ataca, Simona trimite un rever blocat, dar mingea nu mai prinde terenul: sansa de break pentru Aryna. Sabalenka face un pas in fata, trimite puternic, conduce punctul, iar break-ul este al ei. Aryna serveste acum pentru a inchide primul set







3:4 Aryna rateaza o scurta, iar Simona o paseaza in lungul liniei (0-15). O rama a sportivei din Belarus, este 0-30. Cecilia Alberti greseste din scaun, punctul este al Arynei. Dintr-o pozitie ideala, Sabalenka trimite in aut, in coltul terenului: sunt doua mingi de rebreak (15-40). Simona trimite mai lung, iar Sabalenka, inghesuita, nu mai poate trimite in teren. A venit rebreak-ul este 4-3 pentru Aryna







2:4 Aryna preia initiativa si o face bine: dreapta in cross face diferenta, 0-15. Sabalenka conduce punctul, trimite agresiv, iar Halep nu mai poate returna (0-30). Un prim game de serviciu dificil pentru Simona. Halep forteaza un backhand in lungul liniei, este aut. Prima minge de break a partidei (30-40). Simona este prea in spate, nu poate sa fie periculoasa de acolo, iar Aryna face meritat break-ul. Ea conduce acum cu 4-2 in primul set







Serviciul va fi foarte important in acest meci in care raliurile lungi au lipsit cu desavarsire pana acum







2:3 Simona nu mai poate returna un serviciu doi in corp (15-0). Ajunge la o scurta Aryna, iar apoi face diferenta cu o dreapta in cross (30-0). Se ajunge rapid la 40-0: cat de bine serveste Sabalenka! Game la zero pentru sportiva din Belarus, ea conduce cu 3-2 in primul set







Se joaca puncte scurte, s-au disputat deja patru game-uri in doar 9 minute







2:2 Serviciu precis la exterior al Simonei (15-0). Iesita pe culoarul de dublu, Sabalenka incearca o dreapta inversa, dar mingea nu prinde terenul (30-0). Inca un serviciu bun, iar Aryna se dezechilibreaza si gaseste doar fileul (40-0). Dreapta inside-out a Simonei: se face 2-2







Aryna sta aproape de baseline, loveste mingea din urcare, trimite foarte puternic. De cealalta parte, Simona sta la un metru in spatele liniei de fund si incearca sa returneze cat mai multe mingi. Va avea mare nevoie de primul serviciu pentru a nu avea probleme







1:2 Simonei nu-i ies pasii, iar reverul se duce mult in aut (15-0). Aryna face pasul in fata, dar pe o minge joasa nu mai poate returna in teren (15-15). Combinatie serviciu la exterior si rever in cross, nimic de facut pentru Halep (30-15). Prea departe de baseline, Simona trimite in fileu cu o dreapta in lungul liniei (40-15). Sabalenka face punctul cu o dreapta violenta in lungul liniei: se face 2-1 in favoarea ei







1:1 Aryna loveste mingea din urcare, are curaj, iar Simona trimite din pacate cu serviciul al doilea (0-15). Prima eroare nefortata pentru Aryna (15-15). Serviciu precis al Simonei la exterior (30-15). Pune prea multa forta Aryna pe un retur, mingea nu prinde terenul (40-15). Game bun facut de Simona, isi castiga serviciul si egaleaza la 1







0:1 A inceput partida cu Aryna la serviciu. Un prim punct castigat de la lansare, fara mare efort (15-0). Inca unul, asa cum se asteptam, Aryna serveste foarte bine (30-0). Sabalenka este in atac, domina inceputul de partida, Simona este departe de linia de fund (40-0). Game alb pentru Aryna, nu este neaparat o surpriza







Cecilia Alberti din Italia este arbitrul din scaun al partidei







Sunt multi romani in tribune, cu siguranta Simona va fi sustinuta si astazi







Sunt 22 de grade Celsius la aceasta ora la Dubai







In putin timp va incepe ultimul sfert de finala de la Dubai. Invingatoarea din acest meci va juca cu Jennifer Brady in semifinale







Aryna a castigat tragerea la sorti si a ales sa serveasca







Cele doua jucatoare se afla la incalzire







S-au întâlnit în urmă cu doar câteva săptămâni, la Adelaide, iar Aryna a fost jucătoarea mai bună. Sabalenka a învins-o pe Simona, un rezultat care cu siguranță îi va da încredere înainte de duelul de joi.