Cine este Aryna Sabalenka, adversara Simonei Halep din sferturile de la Dubai

​S-au întâlnit în urmă cu doar câteva săptămâni, la Adelaide, iar Aryna a fost jucătoarea mai bună. Sabalenka a învins-o pe Simona, un rezultat care cu siguranță îi va da încredere înainte de duelul de joi. Halep vs Sabalenka va fi LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Digisport 2 (undeva după ora 18:30).



Ce s-a întâmplat la Adelaide

În primul rând, Aryna și-a făcut jocul ușor din spatele unui serviciu pe alocuri devastator. Sportiva din Belarus servește violent, cu viteze apropiate de circuitul ATP. A fost greu pentru Simona să reușească mare lucru de la retur, în condițiile în care mingea a venit cu atâta forță și precizie.







Eliberată de stresul game-urilor de serviciu, Aryna s-a concentrat pe game-urile în care s-a aflat la primire. A stat în permanență în față la retur, a lovit mingea din urcare și a speculat formidabil de câte ori a fost cazul pe serviciul doi moale și previzibil al Simonei.







Cele 33(!) de lovituri câștigătoare vorbesc din plin despre agresivitatea de care este capabilă Aryna. În plus, fiind o bună jucătoare de dublu (a câștigat titlul la ultima ediție de la US Open) Sabalenka stăpânește destul de bine jocul de la plasă. Are intervenții inspirate, știe când să facă pasul în față, are o încheietură fină, iar voleul drive este una dintre armele sale forte.



Ce trebuie să facă Simona la Dubai

Avertizată de ceea ce este capabilă Aryna, Simona este conștientă de faptul că are șanse puține de reușită dacă va încerca să stea în raliuri cu mingi puternice. Pur și simplu, Sabalenka este prea puternică dacă este jucată <la mână>.







Halep are nevoie de variație în execuții, să încerce pe cât posibil să o împingă pe adversară cât mai departe de baseline. Cu cât mai în spate, cu atât mai bine.







Simona are nevoie ca de aer de mingi cu mult topspin, care să o forțeze pe Sabalenka să lovească din poziții cât mai incomode. Deplasarea ar putea fi un capitol grație căruia Halep să reușească să fie <vioara întâi> în schimburi, să preia inițiativa.





Sabalenka este genul de jucătoare care nu are neapărat prea multă răbdare, iar dacă Simona va reuși să prelungească schimburile grație variației, șansele Arynei scad considerabil.



Serviciul doi, invitație la atac pentru Sabalenka

Pe lângă toate acestea, Simo trebuie să fie inspirată de la lansare: cu cât va juca mai mult cu serviciul al doilea, cu atât adversara va face pasul în față, va veni precum un tăvălug peste ea și va conduce ostilitățile.



Halep trebuie să găsească mixul bun între o agresivitate controlată și o variație (mingi lungi și înalte) care să o poată aduce în prim-planul partidei.







Desigur, nici scurtele nu ar fi deloc o soluție rea, dar rămâne de văzut cât de des va apela Simona la acest procedeu.



Aici poți urmări rezumatul ultimei partide dintre Halep și Sabalenka: