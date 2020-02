​ATP Marsilia: Campionul Stefanos Tsitsipas s-a calificat în sferturi / Paire și Hurkacz au părăsit competiția (Rezultatele zilei)

Primul tur

Egor Gerasimov (Belarus) vs Dennis Novak (Austria) 7-6(3), 6-3

Pierre-Hugues Herbert (Franța) vs Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) 7-6(4), 6-4

Félix Auger-Aliassime (Canada/N.7) vs Stefano Travaglia (Italia) (3)6-7, 7-6(6), 6-3

Optimi:

Alexander Bublik (Kazakhstan) vs Benoît Paire (Franța/N.6) 3-6, 6-4, 6-4

Vasek Pospisil (Canada) vs Hubert Hurkacz (Polonia/N.8) 6-3, 6-4

Stefanos Tsitsipas (Grecia/N.2) vs Mikael Ymer (Suedia) 6-1, 6-3

Sportsmanship first, entertainment second for Paire & Bublik \uD83E\uDD17#O13Provence pic.twitter.com/LntuzbVYTb