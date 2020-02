Simona Halep, după calificarea în sferturi: "Poate că am avut și noroc azi"

WTA Dubai

De știut:

Simona va juca în sferturi cu Aryna Sabalenka (Belarus, 13 WTA, cap de serie 7).

Halep conduce cu 2-1 în meciurile directe cu Sabalenka. Aryna a câștigat însă duelul din acest an: sferturi, Adelaide: 6-4, 6-2.

Pentru calificarea în sferturi, Simona va primi 50.100 de dolari şi 100 de puncte WTA.

La ediția din 2019, Halep a fost eliminată în sferturi de Belinda Bencic (elvețianca avea să câștige turneul).





Simona a cucerit trofeul de la Dubai la ediția din 2015 (victorie cu Angelique Kerber).



Turneul de la Dubai se joacă în perioada 17-22 februarie, iar Simona Halep este cap de serie numărul 1. Competiția face parte din categoria Premier și este dotată cu premii de $2,643,670.

Ultimele campioane de la Dubai:

2019 Belinda Bencic 2018 Elina Svitolina 2017 Elina Svitolina 2016 Sara Errani 2015 Simona Halep 2014 Venus Williams 2013 Petra Kvitova.

Citește și:​"A fost un meci dificil, așa cum e mereu împotriva ei. Pot spune că am avut și puțin noroc azi. A fost greu după această pauză, dar am luptat până la final și sunt mândră că am facut asta. Întotdeauna prima partidă de la un turneu este dificilă. M-am simțit aici ca în FedCup, ca la fotbal! Vreau să mulțumesc tuturor că au venit. Trebuie să fiu puternică, să-mi fac jocul și să cred în mine","Mi-e greu să explic cum a fost acest meci. E o jucătoare care nu dă ritm și nu știi la ce să te aștepți. În tiebreak nu mi-am dat seama că a avut minge de meci. Nu mă plâng. După o perioadă în care nu am jucat niciun meci, azi am jucat bine. La 5-1 a fost un mic blocaj. M-am speriat puțin. Cu cât am dat drumul la mișcare m-am simțit mai bine. Sper să nu am nicio durere mâine","Mâine va fi un meci diferit, așa că trebuie să uit de acesta. Nu sunt multe de spus, pentru că lovește mingea foarte puternic. Nu prea am atins mingea în Australia. Dar mâine este o altă zi, sunt diferită față de. Sper că voi putea juca mai bine".