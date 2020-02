WTA Dubai

4:1 De pe mediana, Jabeur trimite mult in aut: s-a lasat pe spate, a disparut controlul pe executie (15-0). Simona scapa mult un rever in cross: 15-15. Halep conduce punctul cu ajutorul forehandului, se face 30-15. Egalitate: retur direct castigator pentru Ons: reverul in lungul liniei a fost perfect. Jabeur nu indoaie suficient picioarele, nu loveste cum trebuie, iar mingea nu capata inaltimea suficienta pentru a trece peste fileu. Minge de 4-1 pentru Halep.







3:1 Se joaca la limita in aceste momente, sunt cautate liniile: 30-15. Dupa ce executa bine un voleu drive, Jabeur inchide punctul cu un smash in control (40-15). Se face 3-1, Ons apare pe tabela in acest set decisiv







3:0 Rever in lungul liniei pe contre-pied, a fost inspirata Simona (15-0). Rever din retragere, pe un unghi ascutit: ce punct a facut Simona! (40-0). Pe un serviciu doi moale, Ons trimite decisiv (40-15). Joc solid, bun al Simonei, ea se distanteaza la 3-0 in setul decisiv







2:0 Simona conduce un raliu (0-15), iar apoi Jabeur revine cu o minge lunga (15-15). Halep joaca cu mingi inalte, cu mult topspin, iar Ons greseste (30-30). Sunt multe erori in acest game, de ambele parti. Inca un retur cu adancime al Simonei: 30-40, minge de break. Halep prelungeste un schimb, Ons incearca o scurta, iar mingea ramane in plasa. Este break pentru Halep, ea conduce cu 2-0







1:0 Decisivul incepe cu Simona la serviciu si cu o dubla greseala de care se bucura fanii tunisieni (0-15). Jabeur pune prea multa forta pe un retur: 15-15. Halep nu mai pare sa serveasca cu prea multa forta, trimite mai mult cu kick (e posibil sa resimta unele dureri). Simona se apara cu trei loburi, iar Jabeur rateaza al treilea smash (40-15). O eroare si cu dreapta pentru Simona: 40-30. Slice ratat complet de Jabeur: 1-0 pentru Simona in setul al doilea





Simona a cerut interventia fizioterapeutului pentru unele dureri la spate







6:2 Dubla greseala, multe pentru cele doua jucatoare in acest set (4-3 pentru Jabeur). Retur agresiv, adanc al Simonei: 0-30. Inca un retur inspirat, in coltul terenului: 0-40. Break la zero, iar Halep a castigat setul cu 6-2. Vom avea set decisiv







5:2 Jabeur nu prea mai are ce pierde in acest set: trimite la limita (15-15). Serviciu bun al Simonei: 30-15. Ons face pasul la fileu si inchide punctul cu un voleu stop minunat: 30-30. Dubla greseala a Simonei: 30-40. Jabeur are sansa de a ramane in set. De pe spate, Simona trimite in aut: se face 5-2 in favoarea ei...A fost un game rau de serviciu pentru Halep, a dat senzatia ca nu impinge foarte bine in picioare







5:1 Inca o minge lunga din partea lui Jabeur: 0-15. Dubla greseala: 0-30. Poate fi un moment important al acestui set, unul decisiv pentru Halep. Vom vedea. Jabeur se apara incredibil, iar apoi face foarte bine tranzitia din defensiva in ofensiva (15-30). A doua dubla din acest game: 15-40. Ons gaseste inca o data scurta aceea perfect mascata: 30-40. Halep a incercat un retur direct castigator, dar mingea trimisa inside-in ramane in plasa (40-40). Cu tot terenul liber, Ons rateaza scurta, desi era foarte aproape de fileu: inca o minge de break. Se face 5-1, Simona serveste pentru a castiga acest set si pentru a trimite partida in mansa decisiva







Simona este sustinuta frenetic din tribune







4:1 Jabeur pare din nou intr-un pasaj foarte bun de meci: loveste devreme, vrea sa inchida punctele rapid. Desi ajunge la o scurta, Simona rateaza contra scurta: se face 0-30. Game periculos pentru Simona. Face o dubla greseala Halep, este 0-40. Halep gaseste un rever razant in lungul liniei, mingea prinde coltul terenului (15-40). Retur dezechilibrat al lui Jabeur: 30-40. Inca o eroare, iar Simona a salvat toate cele trei mingi de break (40-40). A treia eroare consecutiva din partea lui Ons. Da, Halep castiga cinci puncte la rand si isi castiga game-ul de serviciu. Ea conduce acum 4-1 in setul al doilea







1:3 Face si Jabeur prima dubla din acest meci (0-15). Din afara culoarului de dublu, Simona returneaza cu backhandul mult in aut (15-15). Din deplasare, Halep nu mai poate cadra un rever in cross lung: 30-15. Contre-pied de mare efect al Simonei: la ce nivel se joaca in aceste momente! Halep ajunge la o scurta, iar apoi o paseaza in lungul liniei pe Jabeur: minge de dublu break. Ons serveste foarte bine la exterior, egalitate. Simona nu are ce sa-si reproseze. Jabeur accelereaza foarte bine cu reverul, iar punctul ii revine: minge de game. Simona cere un challenge, dar mingea este in aut (unul foarte mic)







De unde a venit schimbarea? Simona se deplaseaza mai bine, jocul de picioare este la un nivel superior, este mai aproape de baseline si o obliga pe Jabeur sa loveasca din deplasare. Trebuie mentionat si faptul ca Ons nu mai este la acelasi nivel aratat in primul set





3:0 Simona are nevoie sa confirme break-ul de la lansare. Vine si prima dubla greseala din meci, o face Simona (15-15). Ce scurta reuseste Jabeur! 15-30: ascunde foarte bine executia. Halep pare usor activata, se misca mai bine, picioarele o ajuta altfel: 30-30. Serviciul o ajuta pe Halep: minge de 3-0. Din pacate, departe de minge fiind, Simona trimite departe de teren cu o dreapta inside-in. Poate cele mai frumos raliu de pana acum ii revine Simonei, iar ea ridica pentru prima data pumnul: are inca o minge de 3-0. Da, un serviciu bun, iar Jabeur nu mai poate returna: se face 3-0 pentru Halep.







2:0 Un duel de pe mediana ii revine Simonei: nu i-a mai deschis unghiurile, iar Jabeur a gresit (0-15). O minge lunga, aproape de baseline, iar Ons greseste: 0-30. Un retur al Simonei se duce putin in aut (15-30). Inca un aut al Simonei: 30-30. Jabeur continua sa fie cea care dicteaza ritmul. Retur direct castigator cu dreapta in lungul liniei: ce lovitura a reusit Simona! Atacata, Jabeur nu mai gaseste terenul cu o dreapta in cross lung: se face 2-0 pentru Simona







1:0 Setul al doilea incepe cu Simona la serviciu. Jabeur incearca o scurta, mingea ramane la ea in teren (15-0). Ramane de vazut cat va reusi Ons sa mentina acest ritm incredibil sau cat o va mai lasa Simona sa domine. Intrata in teren, Jabeur loveste mingea puternic, de-abia o vedem cum trebuie pe reluarile tv (30-15). Deplasata, Jabeur nu mai este la fel de precisa: 40-15. Este pentru prima data cand Halep conduce in acest meci (1-0)







1:6 Halep simte presiunea scorului, greseste mult, nu da senzatia nici ca se deplaseaza fantastic, iar scorul ajunge rapid la 40-0. O eroare cu reverul pentru Ons: nu i-au iesit pasii. Mansa se incheie cu 6-1 pentru Jabeur. A fost, fara urme de indoiala, jucatoarea mai buna in acest prim set







Singurul set jucat vreodata impotriva lui Jabeur a fost pierdut de Simona cu 6-1 (la Beijing, in 2018)...Vom vedea ce va fi pana la urma in finalul acestei manse







1:5 Retur direct castigator al lui Jabeur: 15-15. Ce solutii bune gaseste jucatoarea din Tunisia (15-30). Are parca intotdeauna multe solutii, are de unde alege. Nu o lasa pe Halep sa intre in meci, o tine intr-o continua defensiva. Face si Simona un pas in fata, iar backhandul in lungul liniei isi face treaba (30-30). Sansa de dublu break acum: a gresit de pe mediana Simona. Din defensiva, Halep incearca un lung de linie, iar mingea ramane in fileu: se face 5-1 pentru Jabeur...







Plusul lui Jabeur vine in primul rand de la pozitionare: cat mai aproape de baseline, mingea lovita puternic si intalnita devreme, Simona este intr-o pozitie defensiva in aceste momente.







1:4 Jabeur este pe un val de incredere, ii ies loviturile, la fel serviciul (30-0). Simona se apara la sacrificiu, returneaza o minge in plus, iar punctul ii revine pana la urma (eroare cu dreapta a lui Jabeur). De pe spate, dintr-o pozitie dezechilibrata, Jabeur nu gaseste lungul de linie: 30-30. Urmeaza un as la teu: 40-30. Egalitate, Jabeur trimite cu dreapta in fileu. Dreapta inversa in doua randuri, defensiva Simonei nu mai poate interveni: minge de 4-1. Se face 4-1, Jabeur este in aceste momente jucatoarea mai buna, mai agresiva, mai inspirata...Punctele depind de ea in mare parte







1:3 Rigida pe un retur, Simona trimite in fileu (0-15). Ons forteaza un rever in lungul liniei din saritura, mingea se duce putin in aut (15-15). Retur invers, mingea se duce in aut: doua erori nefortate din partea lui Jabeur. Din defensiva, Ons trimite o scurta perfecta: aplauze puternice din tribune (30-30). Minge de break dupa ce Halep trimite in aut. Simona rateaza complet o dreapta, iar break-ul apare pe tabela. Este 3-1 pentru Ons







1:2 Loveste din saritura un rever Ons, dar mingea in cross ramane in fileu (0-30). Face apoi pasul in teren sportiva din Tunisia, iar punctul ii revine cu ajutorul unui forehand inside-out. Serviciu bun, 30-30. Trimite cu mult kick la exterior Jabeur, iar Simona nu mai poate returna. Contre-pied inspirat al Simonei: 40-40. Pe un retur pe centrul terenului, Jabeur rateaza executia: minge de break. Este insa anulata cu un serviciu perfect. Ons serveste inca o data minunat la teu: are minge de game. Serviciul (variat) o ajuta pe Jabeur, iar sportiva din Tunisia trece inca o data in avantaj: 2-1. Ons a salvat o minge de break, a fost impecabila de la lansare







1:1 Impinsa un metru si ceva in spatele liniei de fund, Jabeur incearca o scurta, dar mingea ramane in plasa (15-0). Ons asteapta cu picioarele in teren serviciul al doilea: vrea sa loveasca mingea din urcare, sa fie agresiva la retur. Jabeur este pe tot terenul la acest schimb si inchide punctul cu o dreapta in coltul terenului (40-15). Inca o data, Ons conduce raliul, iar slice-ul de backhand al Simonei nu trece terenul (40-30). Inca o lovitura castigatoare: Jabeur este in zona de confort, trebuie ca Simona sa o deplaseze mai mult (40-40). La o minge lovita de peste umar, Ons rateaza tinta: inca o minge de game pentru Halep. Desi fileul o ajuta pe Simona, ea este neinspirata si trimite inside-in: mingea ramane in fileu. Serviciu la mediana, Jabeur nu mai poate returna. Halep trece cu bine peste un game de serviciu destul de dificil. Este insa 1-1







0:1 Simona este agresiva din debut cu forehand-ul, iar primul punct ii revine (0-15). Multi romani in tribune, ei sunt foarte galagiosi. Are si Jabeur fanii ei, este un duel care seamana cu unul de FedCup...Ons conduce punctele de pe mediana, gratie fortei superioare (30-15). Dreapta in cross lung (plata) aterizeaza pe linie: 40-15 (lovitura superba a lui Jabeur). Game solid, sigur de serviciu pentru Jabeur, ea conduce cu 1-0







Halep a castigat tragerea la sorti si a ales sa primeasca







Darren Cahill nu este alaturi de Simona Halep la Dubai, australianul nu va fi prezent nici la Doha. Australianul va reveni in loja Simonei cu ocazia participarii la Indian Wells







Meciul va fi arbitrat de Marija Cicak din Croatia





Multa lume in tribune, poate cei mai multi spectatori de pana acum de pe arena centrala







Cele doua jucatoare se afla la incalzire







Simona Halep (principala favorită a turneului) debutează la Dubai contra lui Ons Jabeur (Tunisia, 45 WTA) în turul doi al întrecerii de categorie Premier. Partida este LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Digisport 2.







S-au disputat miercuri în optimi:



Karolina Pliskova (2) - Kristina Mladenovic 6-1, 6-2

Jennifer Brady - Marketa Vondrousova 4-6, 6-4, 6-1

Garbine Muguruza (9) - Veronika Kudermetova 7-5, 4-6, 6-4

Petra Martic (8) - Barbora Strycova 6-3, 6-3