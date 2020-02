​WTA Dubai: Karolina Pliskova, calificare în sferturi cu doar trei game-uri cedate

​Karolina Pliskova nu a stat prea mult pe teren, favorita numărul doi obținând calificarea în sferturile turneului Premier de la Dubai după un meci de o oră și 7 minute.

Pliskova a cedat doar trei game-uri în meciul cu Kristina Mladenovic (38 WTA), scor 6-1, 6-2.





Pentru un loc în semifinale, Karolina se va duela cu învingătoarea partidei dintre Elena Rybakina (19 WTA) și Katerina Siniakova (58 WTA).



Aici poți vedea ultimul punct al partidei dintre Pliskova și Mladenovic:



