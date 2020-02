​Aflat într-o pauză competițională, Novak Djokovic a ajuns la Belgrad, acolo unde i-a surprins plăcut pe conaționalii săi. Lider mondial și câștigător a 17 Grand Slam-uri, Djoker-ul s-a distrat pe stradă împreună cu trei puști. Cum? Cum știe el mai bine, adică jucând tenis.



Câștigător la Australian Open (pentru a opta oară - un record), Nole își concentrează acum în principal atenția către Indian Wells și Miami, primele două turnee de Masters ale lui 2020. Până acolo, Novak se antrenează pe străzile din capitala Serbiei.



Aici poți vedea imagini cu Novak Djokovic improvizând pe străzile din Belgrad un meci de dublu:



Just the World No. 1 playing street tennis with kids back in Belgrade...



\uD83D\uDE4C @DjokerNole pic.twitter.com/G07RyfWFqD