VIDEO ​WTA Dubai: Ziua surprizelor - Campioana en-titre, Belinda Bencic, eliminată

Anastasia Pavlyuchenkova (31 WTA) a produs o altă surpriză importantă a zilei de marți de la Dubai. Astfel, sportiva din Rusia a eliminat-o pe favorita numărul patru a întrecerii de categorie Premier, Belinda Bencic. Elvețianca era campioana en-titre, titlu cucerit în 2019.

Nimic nu ar fi anunțat desfășurarea de forțe de pe arena centrală: Belinda a condus cu autoritate primul set, unul pe care și l-a adjudecat cu 6-1. Totul îi mergea sportivei din Elveția ca pe roate, în timp ce rusoaica nu dădea semne că ar fi în meci (nu a câștigat vreun punct în primele patru game-uri ale confruntării). A urmat o discuție cu antrenorul Sam Sumyk, iar de aici Anastasia a practicat un alt tenis.

Au urmat două seturi în care Pavlyuchenkova a mai cedat doar două game-uri (6-1, 6-1), iar victoria s-a conturat după o oră și 28 de minute. Rusoaica a stat foarte aproape de baseline, a atacat fiecare minge mai scurtă, a fost decisivă de la retur și a obligat-o pe Belinda să lovească din poziții cât mai dificile.



Cu timpul de reacție redus semnificativ, Bencic a pierdut din încredere odată cu erorile care și-au făcut apariția tot mai des. Au fost momente în care elvețianca a <scăpat> racheta sau a comentat, jocul adversarei aducând-o într-o stare de nervozitate accentuată.

Ultimul punct al partidei dintre Pavlyuchenkova și Bencic:

