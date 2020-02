VIDEO ​WTA Dubai: Înfrângere drastică pentru favorita numărul trei - Cine a eliminat-o pe Elina Svitolina

Turneul de la Dubai a rămas fără favorita numărul trei, Elina Svitolina părăsind competiția de categorie Premier în turul al doilea. A fost un meci pierdut de-o manieră categorică de Elina: 2-6, 1-6 cu Jennifer Brady.

Locul 52 în lume și cunoscută fiind o jucătoare bătăioasă de pe baseline, Brady i-a administrat Svitolinei o înfrângere categorică, meciul de pe arena centrală de la Dubai curgând în mare parte într-o singură direcție.



Svitolina a reușit să câștige doar trei game-uri, meciul întinzându-se pe durata a 61 de minute.



Svitolina se afla pe partea de tablou a Simonei Halep, cele două s-ar fi putut duela în semifinale.



Mingea de meci fructificată de Brady în meciul cu Svitolina:



She claims it over Svitolina, 6-2, 6-1.



