VIDEO Kim Clijsters, revenirea pe teren și cum se simte tenisul după o pauză de 7 ani și jumătate

A surprins pe toată lumea atunci când a spus că va reveni pe terenul de tenis. Are 36 de ani, trei copii și multă pasiune pentru sportul alb. Kim Clijsters a avut un set în care a jucat de la egal la egal cu Garbine Muguruza (primul tur de la Dubai), cu toate că ultimul meci oficial l-a disputat în urmă cu 7 ani și jumătate.





Garbine Muguruza vs Kim Clijsters 6-2, 7-6(6)



Ce a spus Kim Clijsters

"Am avut o senzaţie plăcută pe teren. Am simţit, hai să nu spun uşurare, ci ritmul pe care îl pot avea. Am simţit că sunt în joc în setul al doilea. Nu e probabil jucătoarea care loveşte cel mai tare, sunt jucătoare care lovesc mingea mai tare.







Am simţit că sunt în stare să joc de la egal la egal de pe fundul terenului. Am simţit că un timp am dominat unele puncte... modul în care am putut să revin în setul secund, cu tenisul pe care l-am jucat reprezintă ceva pozitiv. Iau asta cu mine pentru următoarele meciuri", a declarat Kim Clijsters, potrivit News.ro care citează Reuters.

Muguruza, impresionată de Clijsters

"Nu ştiam cum o să joace. Ştiam însă că poate juca încredibil. Şi la un moment dat a evoluat la un nivel incredibil. Sunt sigură că o să devină din ce în ce mai bună şi o să ne pună multe probleme" - Garbine Muguruza despre adversara de luni.





Rezumatul partidei dintre Muguruza și Clijsters: