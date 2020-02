WTA Dubai: Kim Clijsters, antrenament cu Simona Halep înainte de revenirea în circuit

Simona Halep s-a antrenat cu belgianca Kim Clijsters, jucătoare care revine în activitate la 36 de ani, la turneul de categorie Premier de la Dubai, scrie News.ro.











Ce a spus Kim Clijsters





"Sunt un mare fan al ei de câțiva ani, am urmărit victoriile ei de la Open-ul Franţei, Wimbledon, este minunat să văd reușind pe cineva care muncește atât de mult.



Pe antrenorul ei, Darren (n.r. Cahill), îl ştiu foarte bine, am ținut legătura, ne-am antrenat bine astăzi, a fost distractiv. Simona e genul care se antrenează din greu, e minunat să schimbi mingi cu ea", a declarat Kim Clijsters, pentru Digi Sport.





"Am fost agitată când m-am antrenat cu ea. Am jucat o dată una împotriva celeilalte, la Brisbane (n.r. - scor 6-1, 6-4, pentru Clijsters, în turul I, în 2012). Aşa că o cunosc. A fost extraordinar cum a revenit în urmă cu câţiva ani după ce a născut prima dată. Acum are trei copii, e diferit. Cu siguranţă, este un puternic exemplu pentru noi",Simona Halep, locul 2 WTA, este principala favorită a competiţiei din Emiratele Arabe Unite. Ea va evolua direct în manşa secundă, cu învingătoarea dintre americanca Alison Riske, locul 18 WTA, şi sportiva tunisiană Ons Jabeur, locul 45 WTA, beneficiară a unui wild card.Clijsters, de asemenea beneficiară a unui wild card, va juca primul meci după aproape şapte ani şi jumătate cu spaniola Garbine Muguruza, locul 16 WTA şi cap de serie numărul 9.Halep şi Clijsters sunt pe aceeaşi parte a tabloului şi se pot întâlni în semifinale.După ce a câştigat un grand slam, la US Open, în 2005, Clijsters s-a retras prima dată în 2007, pentru a-şi întemeia o familie. Ea a revenit pe teren, în 2009, şi a mai câştigat trei grand slam-uri, de două ori la US Open şi o dată Australian Open, înainte de a se retrage din nou, în 2012.În cariera ei, belgianca a câştigat 41 de turnee şi a fost 20 de săptămâni numărul 1 mondial. Ea are trei copii, o fată, Jada, născută în 2008, şi doi băieţi Jack, născut în 2013 şi Blake, în 2016.În calitate de fost număr 1 mondial, Kim Clijsters poate beneficia într-un sezon de un număr nelimitat de wild card-uri. Ca să fie înregistrată în clasament, ea trebuie să joace trei turnee şi să câştige cel puţin zece puncte WTA.