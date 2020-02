WTA: ​Poloneza Magda Linette a câștigat turneul de la Hua Hin

​Poloneza Magda Linette (42 WTA) a câştigat duminică turneul WTA de la Hua Hin (Thailanda), dotat cu premii totale de 275.000 de dolari, după ce a învins-o în finală pe elveţianca Leonie Kung (283 WTA), scor 6-3, 6-2.

Partida a durat o oră și 17 minute.



În vârstă de 28 de ani, Magda Linette și-a trecut în palmares al doilea titlu WTA din carieră, după cel de la Bronx (2019). Poloneza s-a mai impus în 2014 la turneul de categorie 125K Series de la Ningbo.

Linette a mai disputat alte două finale de-a lungul timpului, la Seoul (2019) și Tokyo (2015).

Magda Linette o eliminase în semifinale pe jucătoarea română Patricia Maria Ţig (105 WTA), cu 7-5, 6-4.

Grație succesului de la Hua Hin, Linette va urca de luni pe locul 33 în clasamentul WTA, cea mai bună clasare din carieră, în timp ce revelaţia Leonie Kung (19 ani) va face un salt impresionant de 128 de poziții, urmând să se situeze pe locul 155 WTA.



Flawless tennis makes the perfect #ThailandOpen champion \uD83C\uDFC6@MagdaLinette claims the title after moving past Kung, 6-3, 6-2. pic.twitter.com/sial65f1lS