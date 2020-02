WTA Sankt Petersburg: Kiki Bertens va avea ocazia să își apere trofeul - Duel cu Elena Rybakina

Kiki Bertens (8 WTA), cap de serie numărul 2, s-a calificat pentru al doilea an consecutiv în finala turneului de la Sankt Petersburg și va avea ocazia să își apere trofeul cucerit anul trecut. În finală, olandeza se va duela cu Elena Rybakina (Kazahstan, 25 WTA).

În semifinale, Kiki Bertens a învins-o pe rusoaica Ekaterina Alexandrova (28 WTA), scor 6-1, 4-6, 6-1, după o oră și 44 de minute.

În cealaltă semifinală, Elena Rybakina a trecut de Maria Sakkari (Grecia, 21 WTA), cap de serie numărul 6, scor 3-6, 7-5, 6-1. Partida a durat o oră și 57 de minute.

Singura întâlnire directă de până acum dintre Bertens și Rybakina a fost câștigată de olandeză, în 2019, în semifinalele turneului de la 's-Hertogenbosch, scor 6-4, 6-4.

Rybakina va juca la Sankt Petersburg a treia finală din acest an, după cele de la Shenzhen (învinsă de Ekaterina Alexandrova, scor 6-2, 6-4) și Hobart (victorie cu Shuai Zhang, scor 7-6, 6-3).



Palmaresul celor două finaliste:

Kiki Bertens (9): 2019 - St. Petersburg, Madrid; 2018 - Charleston, Cincinnati, Seoul; 2017 - Gstaad, Nürnberg; 2016 - Nürnberg; 2012 - Fès.

Elena Rybakina (2): 2020 - Hobart; 2019 - București.



First into the final \uD83D\uDE00



Elena Rybakina defeats Sakkari 3-6, 7-5, 6-1, at the @formula_tx. pic.twitter.com/XcohOcnLcm