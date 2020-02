WTA Hua Hin: Final de drum pentru Patricia Maria Țig - Românca, eliminată în semifinale

Patricia Maria Tig (105 WTA) s-a oprit în semifinalele turneului de la Hua Hin (Thailanda), fiind învinsă în două seturi de poloneza Magda Linette (42 WTA), cap de serie numărul 5, scor 7-5, 6-4.

Primul set al partidei a fost unul cu multe răsturnări de situație, decis în cele din urmă în favoarea polonezei. Linette a condus cu 3-1, însă Țig a revenit spectaculos, câștigând patru game-uri la rând.



La 5-4 în favoarea sa, Patricia Țig a servit pentru câștigarea primului set și a fost la doar două puncte distanță de a se impune. Jucătoarea noastră a condus cu 30-0, însă Linette a punctat de patru ori consecutiv și a egalat scorul pe tabelă (5-5).

Demoralizată, Țig nu a mai fost capabilă să întoarcă soarta setului. Poloneza și-a făcut serviciul și a mai reușit un break, punând capăt primului act, scor 7-5.

A urmat un set doi în care Țig a încercat să își țină nervii în frâu, însă tot ea a fost prima care și-a cedat serviciul, la 3-2 pentru Linette. Poloneza mai avusese o șansă de break în al doilea game al setului, dar și Țig a ratat o ocazie de a se impune pe serviciul advers, la scorul de 1-1.

Linette s-a distanțat apoi la 5-2, iar Țig a ieșit cu mari emoții dintr-un game în care a condus cu 40-0 și a fost egalată. Românca a reușit break-ul la 3-5, dar acest lucru nu a împiedicat-o pe Magda Linette să închidă partida după următorul game.



La 4-5 și 30-30, banda fileului a trimis în aut mingea Patriciei Țig, iar poloneza a profitat de șansa primită și și-a adjudecat setul cu 6-4. Partida a durat o oră și 36 de minute.

În finală, Magda Linette o va întâlni pe câștigătoarea meciului dintre Nao Hibino (Japonia, 84 WTA) și Leonie Kung (Elveția, 283 WTA).





După parcursul de la Hua Hin, Patricia Țig a revenit în Top 100 WTA. Ea a făcut un salt de 21 de poziții, iar de luni va ocupa locul 84. Cea mai bună poziţie din carieră a fost locul 83.



Turneul de la Hua Hin face parte din categoria International, se joacă pe hard și este dotat cu premii în valoare de $251,750. La ediția de anul trecut, trofeul a fost câștigat de Dayana Yastremska.





She gets it \uD83D\uDCAA@MagdaLinette books her spot in the @ThailandOpenHH Final by moving past Tig, 7-5, 6-4. pic.twitter.com/uUvw7TTj0H