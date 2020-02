ATP New York: Reilly Opelka, deținătorul trofeului, eliminat în sferturi

Reilly Opelka (40 ATP), cap de serie numărul trei și deținătorul trofeului, a fost eliminat de Jason Jung (Taiwan, 131 ATP) în sferturile de finală din cadrul turneului de la New York. Venit din calificări, Jung s-a impus cu 5-7, 6-4, 6-4, după o partidă care a durat o oră și 53 de minute.



Jason Jung va juca în semifinale cu italianul Andreas Seppi (98 ATP).

În cealaltă semifinală se vor înfrunta sârbul Miomir Kecmanovic (54 ATP) și britanicul Kyle Edmund (62 ATP).

Titlul câștigat anul trecut la New York este singurul din palmaresul lui Reilly Opelka (22 de ani). Americanul l-a învins în finala din 2019 pe canadianul Brayden Schnur, scor 6-1, 6-7(7), 7-6(7).

Rezultate sferturi:

Andreas Seppi (ITA) - Jordan Thompson (AUS) 6-7 (2/7), 6-4, 6-1

Jason Jung (TPE) - Reilly Opelka (USA/N.3) 5-7, 6-4, 6-4

Miomir Kecmanovic (SRB/N.6) - Ugo Humbert (FRA/N.4) 3-6, 6-2, 6-4

Kyle Edmund (GBR/N.8) - Soonwoo Kwon (KOR) 3-6, 6-2, 7-6 (7/5)



