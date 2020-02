Gael Monfils (Franța/N.3) vs Daniel Evans (Marea Britanie) 7-6 (7/5), 6-2

Pablo Carreño (Spania) vs Jannik Sinner (Italia) 7-5, 3-6, 7-6 (8/6)

Felix Auger-Aliassime (Canada) bat Aljaz Bedene (Slovenia) 6-4, 7-6 (8/6)

Filip Krajinovic (Serbia) vs Andrey Rublev (Rusia/N.7) 6-4, 6-4Filip Krajinovic vs Gael Monfils (3)Pablo Carreno-Busta vs Felix Auger Aliassime