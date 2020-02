Simona Halep, încrezătoare înainte de turneele de la Dubai și Doha

Simona Halep a părăsit vineri țara, fostul lider mondial plecând spre Dubai, acolo unde are de apărat faza sferturilor atinsă în 2019. La Doha, Simona a disputat finala anul trecut, învinsă fiind de Elise Mertens.



Ce a spus Simona Halep "Sunt două turnee care îmi plac. Cea mai frumoasă amintire din Golf ar fi când am câștigat Dubaiul, nu mai știu anul, dar și la Doha am câștigat. Plec cu gânduri bune, pozitive. Sper să fac rezultate bune și de data aceasta. M-am pregătit foarte bine, sunt încrezătoare, vedem ce va fi", a spus Simona Halep, pe aeroport, citată de Digisport.

Despre absența unui preparator fizic

"Nu pot să zic că e greu sau uşor fără preparator fizic (n.r. Australian Open a fost primul turneu fără Teo Cercel). Am făcut singură pregătirea fizică în perioada aceasta. Am avut nevoie de un pic de timp să îmi reaşez exerciţiile şi vom vedea ce urmează. Am fost acasă în ultimul timp, m-am bucurat de aceste zile şi m-am resetat ca să zic aşa", a completat Simona Halep. Simona la Dubai

Următorul turneu la care Simona Halep va participa va fi cel de la Dubai (17-22 februarie), de categorie Premier. Se va juca pe hard outdoor, competiția va avea premii totale în valoare de $2.643.670, iar la start pe tabloul principal vor fi 32 de sportive.





La ediția din 2019, Simona a ajuns până în faza sferturilor, acolo unde a fost învinsă de Belinda Bencic (4-6, 6-4, 6-2). Halep a câștigat competiția în 2015. Competiția va avea loc în perioada 17-22 februarie.



Simona la Doha

La ediția din 2019 de la Doha, Simona Halep a ajuns până în finală, acolo unde a fost învinsă în trei seturi, scor 3-6, 6-4, 6-3, de Elise Mertens. Halep a câștigat competiția în 2014: 6-2, 6-3 cu Angelique Kerber. Turneul va avea loc în perioada 23-29 februarie.







Meciurile Simonei Halep de la Dubai și Doha vor fi LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Digisport.





